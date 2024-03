SOSYAL MEDYANIN SESİ

İYİ Kİ: Mehmet Hasgüler temiz eller operasyonunun dışarıdan başlatıldığını ima eden açıklamalarda bulundu... Yani bu dış girişim olmasa bataklığın içinde nemalanmak toplumsal yaşam biçimine mi dönüşecekti?.. İyi ki dıştan müdahale oldu öyleyse...

(Ahmet Tolgay)



Memleketteki ahlaki kokuşma baktığımíz her yerde kendini belli ediyordu zaten çùnkū bu işleri takdir eden zihniyette bir halk olduğumuz gerçeği var. Ayrıca ayan beyan şaibenin olduğu batan kurumlarda (çalıştîğîm kurum GMB bir örnek) hesap sorulmaması başka bir gösterge: Çalmayî normal görūyoruz. Biz karşılık beklemeden maddi manevi kendimizden vererek çocuklarımızın devlet okullarînda emek veriyoruz. Daha geçen gūn okul aile birliği olarak çocuklar için farklî bir şekilde kullanabileceğimiz 8500 Tllik bir parayî fotokopi hizmeti için õdedik. En būyūk motivasyonumuz çocuklara iyi bir õrnek olmaktîr. Nasıl ki mahkemede uyuşturucudan yargîlanan kişiler uyuşturucuyu başkalarına yaymakla suçlanıyor ve ağır cezalar alîyorsa, toplumda isim yapmış rol model olan kişiler başkalarına kötū õrnek olmaktan daha ağír cezalarla yargílanmalıdîrlar. Bir yasa yapîlıp bunun õnū açîlmalıdîr. Son olaylarda adî gecen eski siyasi makam sahibi kişiler başkalarîna çok kõtū õrnek oldular; normal kişilerden daha ağîr cezalar almaları gerekir. Bu yõnde bir yasa õnerisi yapílmasî konusunda muhalefe buradan çağrı yapmayı gõrev sayarım.

(Gökhan Öztürk)



YÖNETİCİ BELİRLEME SINAV SORULARI:

Soru 1 :

Bir kamu kuruluşuna yönetici olarak atansanız, o kurum kasasını sizi atayanlar ile birlikte soymaya karar verdiğiniz zaman aşağıdakilerden hangisini uygularsınız?

a) Kurumun sendikası ile anlaşır, "gelin beraber yeylim" diyerek, huzurlu bir çalışma ortamı sağlarım.

b) Ülkenin polis müdürünün oğlunu kuruma torpille ve yüksek bir maaşla istihdam eder, herhangi bir polis soruşturmasının önünü keserim.

c) Kurumun vatandaşa verdiği hizmetlerine sürekli zam yaparak çaldıklarım yüzünden kurumun batmasını önlerim..

Soru 2-

Bir üniversitede yönetici olsanız, para ile diploma satma işinde uygulamanız gereken yöntem hangisi olur?

a) Tüm ülkeye diploma satar en çabba vatandaşın bile üniversite mezunu yaparak, ileride herhangi bir kurumda müdür, müsteşar olmasının önünü açarım.

b) Polis ve savcılara diplomayı beleşe verir, terfi ve maaş artışı almalarını, olası bir soruşturmada "meselenin olmamasını" sağlarım.

c) Üniversite hesaplarından siyasilere şammali ve sulu muhallebi ısmarlarım.

NOT : Yukarıdaki soruları doğru cevaplayan kişiler, önümüzdeki seçimlerde, raundabautta bayrak sallamak şartıyla, istediği kuruma yönetici olarak atanacaktir.

(Ediz Uzun)



“Bu yönetim Türkiye’den talimat gelmeden adım atamaz” inancı yaygındır ve yaşadığımız pek çok deneyim bu görüşü destekliyor.

Düğmeye kim basmışsa basmış...

Tüm bu yaşananları olumlu buluyorum.

Pislikler birer birer dökülsün ortaya…

Peki, irade ne olacak?

Ülkenin başına musallat edilen zihniyet gitmediği ve talimatla yönetim anlayışı değişmediği sürece, nihayetinde, düğmeye basan el de temiz değilse nasıl sonuç alınacak?

(Cenk Mutluyakalı)