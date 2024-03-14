Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, bu akşam çalışma yemeği kapsamında konuk edeceğiniz BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Holguin ile yemeğinizin menüsünde neler var acaba? Herhalde tatlı olarak ekmek kadayıfı da vereceksinizdir… Afiyetler olsun…



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlık Müdürlüğü görevinden aldığınız Dürüst’ün yerine yine bir kadın bürokrat atamanız çok güzel bir hareket. Kadınlarımıza değer verdiğinizi bir kez daha gösterdiniz…



Sn. Dursun Oğuz, vallahi sizdeki bu futbol aşkına hayran kalmamak mümkün değil. İster halı saha, ister çim saha isterse parke de olsun futbol oynamaya kim davet ederse hiç hayır demiyorsunuz. Dünkü KKTC Kadın Milli takımı ile oynanan maçta acaba zorlandınız mı?



Sn. Hakan Dinçyürek, yine bir 14 Mart Tıp Haftası geldi, ancak yıllardır gündemde olan Girne ve Güzelyurt’taki yeni hastaneler halen daha hizmet vermeye başlamadı. Bu konuda artık bir girişim yaparak hizmete sunmanız bekleniyor…



Sn. Kudret Özersay, son zamanlarda yaptığınız muhalefet ve hükümete yönelik sert eleştirilerle yeniden kamuoyunda parti olarak yükselişe geçtiğiniz ifade ediliyor. Kolay gelsin…



Sn. Fazilet Özdenefe, Meclis Takımı ile KKTC Kadın Milli Takımı arasında dün oynanan karşılaşmada sizde yer almışsınız. Bu özel maçta herhalde kalbiniz Kadın Milli takımından yana atıyordu…

