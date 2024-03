SORU YORUM

Ne oldu KADINLAR GÜNÜ kutlamaları, nutukları, showları bitti mi?

Kadın yine mi gündemden düştü?

Daha dün kadınlar şiddete maruz kaldı bu ülkede.Kutlamalara gölge düşmesin diye haber bile olmadı.

(Hüseyin Cumaoğlu)



2002.yılında vatanımızda Girmeden bir apartman dairesi alarak.vatanımızda yaşayan vatanımızın Sevdalısı Gülbin Öz hala daha KKTC vatandaşı olamadı ve bu 22 yıll yalnızca oturma izni veriliyordu.Bu son 5.marda oturma izni.almak için yine muhaceretçisine gider ve Girne’de oturuyorsun denilerek onu yönlendirirler. Arkadaşımda Girne’de polis muhaceretine gider ve o gün orada görevli olan her kimse Gülbin Öz arkadaşıma ben yıllar önce burada görevli olsam yine sana oturma izni vermezdim diyerek oturma izni vermiyor. Yıllardan beri Girne’de oturan ve de getirdiği çocuğunu burada büyüten ve okula gönderen arkadaşıma aksi davranarak onu İstanbul’a gönderir. Kızının durumuna üzülen Gülbin’imin Annesi bu duruma üzülerek hastalanır ve hastahaneye kaldırılıyor. Şu an Gülbin Öz arkadaşımın annesi yoğun bakımda ve uyutuluyor..Tülin ablam dualarım senin için inşallah bu durumu atlatırsın. Bu duruma sebep olanlar utansın..... Suriyelilere ne olduğu belirsiz ürünlere, dümbüklere, fahişelik yapan ,pazarlayanlara golifa gibi vatandaşlık verilsin 22 yıldır burada yaşayan vatanımızın sevdalısı her yerde her zaman gittiği yerde Bayrağımızı açarak tanıtmaya çalışan arkadaşına milliyetçi insana böyle muamele yapılsın. Yazıklar olsun hepinize..

(Aynur Gökbörü)



YAŞLANMAK ZOR :

Zorluk, güç kaybı, rahatsızlıklardan ziyade arkadaşları bir bir geri dönmeycekleri şekilde yolcu edip, arkalarından hüzünle bakmakta.

TUNCER ARİFOĞLUNU da kaybettik.

Aynı idealist gruptuk. Mevki, makam, para konuşulmazdı. Hep başarıya odaklıydık.

O, Bakandı, benim hiç haberim yok. Bakanlar Kurulu beni Sanayi Holding Yönetim Kuruluna atamış. Onu aradım

- Evet dedi, Yarınki Şirket toplantısına katıl , gelince de görüşürüz dedi

Onun, bana duyduğu güvene layık olmaya çalıstım.

Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun.

(Yücel Dolmacı)



Bir büfe veya küçük atölye kaçak olabilir. Gözden kaçmış olabilir ama üç tane koskoca üniversite nasıl kaçak olabilir yahu?

(Mete Hatay)



DEĞİŞMEZ İLKE

Hiçbir zaman bıraktığı iz

silinmezmiş insanın...

Hatta buna dair

bir özdeyiş vardır:

"Sel gider kum kalır,

kum gider iz kalır geride."

Eskiler hep böyle söylerler.

Yaşarken mutlaka,

yaşadığı ortamda

Izleri kalır insanın.

Bu izler söylemlerle,

veya yazılan yazılarla,

veya insanın edimleriyle,

aktarılır geçmişten geleceğe.

Bir tarihtir insan

Ve böyle anlamak gerekir

bakıldığında sayısız deneyimlere..

Neticede bu konu

gelir ve dayanır bir ilkeye:

"Ne varlar yok olur,

ne de yoklar var olur evrende"

( Teoman ERSÖZ)



Sn. Ersin Tatar, yıllar sonra ülkemize gelen İsveçli eski UNICYP askerlerinin size yaptıkları ziyarette, onlar bu durum hakkında nasıl bir görüş belirttiler?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, KTSÜ’de başlayan sahte diploma olayı her geçen gün farklılaşarak devam ediyor. Son olarak YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’nın da tutuklanmasıyla farklı bir boyut alan bu durum her geçen gün yükseköğretim sektörüne zarar veriyor gibi gözüküyor…



Sn. Özdemir Berova, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı için KKTC ile 14 Milyar TL’lik bir mali işbirliği protokolü yapılacağını ifade etti. Acaba hangi projelerde bu miktar kullanılacak belli mi?



Sn. Derviş Eroğlu, bir dava arkadaşınız olan Tuncer Arifoğlu’nu da sonsuzluğa uğurladık. Özellikle Başbakanlık yaptığınız dönemlerde Kooperatif Merkez Bankası’nın ayakta kalması için onun yaptıklarıyla bugünlere geldiğini unutmamak lazım değil mi…



Sn. Hüseyin Karavezirler, takımınız Cihangir’in ecel terleri dökerek Doğan T. Birliği’ni yenmesi herhalde şampiyonluk için önemli bir dönüm noktası olacak. Kolay gelsin…



Sn. Halil Kasım, Geçitkale – Serdarlı Belediyesi olarak organize ettiğiniz Mart 9’u etkinliğiniz oldukça geniş katılımla yapılmış. Bu gibi gelenekleri sürdürmek toplumda birlikteliği artırıyor. İnşallah gelecek nesiller de bu geleneklere sahip çıkarlar…