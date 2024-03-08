Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, dün yayınladığınız Kadınlar Günü’yle ilgili basın bildirisinde ‘bir ülkenin kadınları güçlüyse güçlü olacağını’ ifade ettiniz. Ancak kabinenizde tek bir kadın bile olmayışı önemli bir detay bizce…



Sn. Erhan Arıklı, ülkemizde her geçen gün bozulan anayollarda yenileme çalışmaları için 2024 yılında bir adım atılacak mı? Özellikle, İskele-Yonca Kavşağı arasındaki anayol ile İskele Karpaz anayolunun bir bölümü acil yenilenmesi gerek…



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, ülkemizin ilk kadın Çalışma Bakanı olan Nazif Borman’ı evinde ziyaret etmeniz çok anlamlı bir hareket. 90’larda kabinede bir kadın bakan yer alırken şimdilerde hiç kadın olmaması çok düşündürücü bir durum…



Sn. Sibel Siber, ülkemizin ilk ve tek kadın Başbakanı olan bir kadın olarak şu anda siyasette kadının rolünü ve durumunu nasıl görüyorsunuz? 10 yıl öncesine göre bir geriye gidiş var mı?



Sn. Orhan Tolun, Uluslararası Berlin Turizm Fuarında KITSAB olarak yaptığınız temaslar ve görüşmelerin önümüzdeki yıllarda turizme fayda sağlayacağını söylüyorsunuz. Ancak bunun için direkt uçuşların başlaması gerek…



Sn. Ceyhun Kırok, Geçtiğimiz günlerde Esentepe sahillerine cansız bedenleri ulaşan düzensiz göçmenlerin cenazelerini defnederken herhalde içinize büyük bir hüzün düştü. İnşallah ülkemizde böyle durumlar yaşanmaz…

