SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bugün, eksik eteklerin, ortalığı karılar hamamına çevirenlerin, saçı uzun, aklı kısaların, yüzyıllardır bacak arasıyla anılanların, kancık denilerek aşşağılananların, adam gibi denilerek yüceltilenlerin günü!. Kutlu olsun hepimize! Çalın-çığırın, dökün kurtlarınızı içinizden gelirse!…

(Bedia Balses Çeliker)



Huylu huyundan vazgeçmiyor...

7'sinde neyseydi şimdi de o!

Söze bakarım söz mü diye, sonra bakarım kim demiş diye.

"Biz ve onlar" ayrımı yapıp siyasi rant girişimi var ya, aklıma gelenler bunlar.

Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir...

(Erkut Şahali)



Bundan üç-beş ay önce reçete yolsuzluğu olayı patladığında, tutuklanan doktorlar ve eczacıların isimlerini açık şekilde kullanan basın-yayın organlarına yönelik yoğun bir eleştiri trafiği yaşanmıştı sosyal medyada, hepiniz hatırlarsınız. Doğruydu, masumiyet karinesi gereği etik olan şey, sadece isimlerin baş harflerinin kullanılmasıydı.

Fakat enteresandır, sahte diploma/ fatura /rüşvet vb. konularında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan herkesin ismi açık!

Ve önceki örnekte en yüksek tepkileri koyanlar, bu kez bırakın tepkiyi, bizzat kendileri açıkça yayınlıyor tüm isimleri.

Hukuk ve Basın Etiği, kişilere, kişilerin ait oldukları zümrelere ya da siyasi partilere göre şekillenmez. Kurallar herkes için geçerlidir.

Ama ….

(Tümay Tuğyan)



HAYIRSEVER PAKİSTANLI İŞ ADAMI: Sosyal sorumluluk projelerini gelenekselleştiren ve son olarak da Sağlık Bakanlığına 2 adet ambulans ile tekerlekli sandalyeler bağışlayan “China Bazaar” sahibi Mazhar Choudhry'ye buradan selam olsun... Sormadan da edemiyorum: Mazhar Bey sosyal sorumluluk projelerini arka arkaya sunarken, ihtiyaçlı kurumlarımıza hibelerini cömertçe yaparken, diğer bazı iş insanlarımızın hamiyet duyguları acaba ne zaman harekete geçecek?.. Alkışlarımız, ayrıca bu ateş pahasında mağazalarında halka ucuz ürün olanakları sunan ve halktan kazandıklarını hem yeni yatırımları ve hem de sosyal sorumluluk hibeleriyle halkla paylaşan, spor kulüplerinin devamlı arkasında duran, gelir vergisi listelerinin de her yıl ön sıralarında yer alan Mazhar Bey’e...

Özgeçmişine özetle bakacak olursak, Mazhar Bey 1974 Mutlu Barış Harekâtı’ndan sonra çalışmak amacıyla aramıza gelen, çekirdekten yetişme Pakistanlı bir süper girişimci… İş hayatına Lefkoşa Yenişehir’deki Binbir Çeşit Mağazası’nda tezgâhtar olarak başlar… Sıcak müşteri ilişkileri ve ticari vizyonu dikkat çekicidir… Zaten var olan İngilizcesinin yanında Türkçesini de kısa sürede geliştirir… Çalıştığı iş yerinin sorumlu pazarlamacısı konumuna gelirken, sempatik kişiliğiyle dost çevresini de gittikçe geliştirir… Mal seçme ve mal alma işlerinde patronu Nazım Bey’le Uzakdoğu pazarlarına kadar gider, o pazarlardaki yeteneklerini kanıtlar… Binbir Çeşit Mağazası’daki başarılı deneyimlerinden sonra Lefkoşa’da Ortaköy’deki, geçmiş yıllarda ciddi bir de yangın felaketi geçiren ilk mağazasını açarak kendi özel iş yaşamını, çevresine de sürekli destek vererek geliştirir… Lefkoşa’daki popüler mağazasını diğer bölgelerde açtığı yeni mağazalar izlemektedir… Ülkemizin ticaret yaşamında katma değer kapsamını geliştirirken, İçten başarı dileklerimiz onunla…

(Ahmet Tolgay)

