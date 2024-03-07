Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Almanya’da yaptığınız temaslarda özellikle ambargoların kalkması sonrasında ülkede yaşanabilecek gelişmelere dikkat çektiniz. İlerleyen zamanlarda Almanya’dan ülkemize bir yatırım ilgisi bekliyor musunuz?



Sn. Hüseyin Çavuş, ülke genelinde özellikle orta Mesarya bölgesinde bugünlerde etkili yağışlar olmaması durumunda yine kuraklık kapıda gibi. Bu nedenle özellikle hayvancılar için kaba yen tedariki konusunda bir çalışma başlatmanızda fayda var…



Sn. Fikri Ataoğlu, Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’nda yine yerimizi alarak tanıtım çalışmaları yapılmış. Bu tanıtım çalışmaları özellikle İskandinav ülkelerinden turistler için herhalde daha fazla ilgi çekiyor. Zira soğuk ülke insanları ülkemiz gibi sıcak ülkeleri tercih ediyorlar…



Sn. Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatları uluslararası piyasalarda bir ini bir çıkıyor. Acaba bugünlerde ülkemizde yine akaryakıta zam gelecek mi? Yoksa Güney Kıbrıs’tan gelen kişileri kaçırmamak adına şimdilik zam yok mu?



Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele bölgesinde başlayan kültür sanat etkinlikleri küçük büyük herkesin ilgisini çekiyormuş. Özellikle de bölge okullarından öğrenciler için yapılan illüzyon şov vantrolog kuklası haydar ve jonglör gösterileri çok beğenilmiş…



Sn. Derviş Kemal Deniz, Türkiye’de bu ay sonunda yapılacak seçim sonrasında yeni bir ekonomik dalgalanma yaşanacağı konusunda söylentiler var. Deneyimli bir ekonomist olarak sizin öngörünüz nedir?

