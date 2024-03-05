SOSYAL MEDYANIN SESİ

Ne kadar hile, hurda, talan varsa, bu kirli suyun “hükümet" denen yapıyla kaynaşması sizce rastlantı mı?

“Ulusal” maskeyi kaldırınca altından “yalan” çıkıyor çoğunlukla…

"Sahte Diplomalı" müdür Başbakan olarak anılan şahsın en yakınından çıkıyor örneğin… Bir diğeri kooperatifleri denetliyor. Denetçi başı! Öteki Çalışma Bakanlığı'nda müdür… Beriki eski bir Eğitim Bakanı…

Hepsinin ortak bir özelliği var. Vatanı, milleti, bayrağı çok seviyorlar!

"Kir nereden akıyor" diye bakınız, göreceksiniz.

Ya da “kir nereye akıyor.”

Sahte Diploma demiştik ya…

“Gör beni, göreyim seni” diplomasının asılı olduğu kim bilir kaç duvar var.

(Cenk Mutluyakalı)





Barajlarımız kurumuş diye açıklama yapmış yetkiligiller!!

Ben size Münih Teknik üniversitesinden kurak ülkeler uzmanı Prof. Theo Strobel’ı getirmiştim 1997’de, ona su dairesinden Serap Öztürk eşlik etmişti. Yağan yağmurumuzun 25% ini toplarsak sorunumuzu çözeceğini açıklayan bir rapor hazırlayıp göndermişti. Karşılık beklemeden de yardımcı olmaya hazırdı. Naptı bizim yetkiligiller? Gaveciklerini içip “ ma ne annar Alaman bizim su işlerimizden” deyip raporu çöpe attılar. Bunu yazınca da ben kötü oluyorum deyil mi?

(Turgay Hilmi)



ŞIMARIKLAR GÜRUHU: Hristodulidis Rejimi vatandaşlıklar konusunda yükünü yığdıkça yığıyor... Güvenilir Rum kaynaklarının aktardığı ve rejim tarafından yalanlanmayan bilgiye göre, Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı almak için, önce daimi ikametgâh başvurusu yapılacak, başvuru eğer onaylanırsa, başvuru sahibine "Yedi yıl süreyle Güney Kıbrıs'ta ikamete gel" denecek... O yedi yılın sonunda da, başvuru sahibi vatandaşlık kriterlerine eğer uygun görülürse kendisine kimlik kartı lûtfedilebilecek!.. Kıbrıs Türkü'ne "ölme eşeğim ölme, taze ot bitecek" muamelesini reva gören bir rezillik.. Sanki 64 yıllık Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu ortağı Türkler değilmiş gibi!.. Ama yabancılara altın kimlikler ve pasaportlar vermek için vurgun düzeni kuran bir rejimden başka ne beklenebilir ki?!... Ortak resmi dil Türkçeyi de içeren o kimlik kartı ve pasaportu AB üyeliği sayesinde değer bulan, Kıbrıs Cumhuriyetini kurucu ortağı Türklerden kaba kuvvetle çalan bu aykırı üyesine karşı AB'nin hiç mi diyeceği yok?.. Yoksa bu şımarıklar güruhu ile artık AB de mi başa çıkamıyor?..

(Ahmet Tolgay)





Şuanda 3 farklı bacak için bilet aldım .

İngiltere’den İstanbul’a 3546.-TL

Ercan’dan İstanbul’a 3180.-TL

aynı gün aynı saatlerde bu iki uçuş da.

İstanbul’dan İngiltere’ye 3151.-TL

Yani işimiz bilmem neyden Tayyare. İstanbul’da işimiz olmasa atla Baf’tan Larnaka’dan neredeyse bedavaya uç . Hepinize iyi geceler renkli rüyalar dilerim.

(Ziya Emir)

