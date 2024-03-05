Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, partinizde kurultay için hazırlıklara başlanmış. Özellikle başkan adayları sahaya inmeye başlamış bile. Artık kurultay tarihini de belirlemeniz gerek. Kolay gelsin…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, bir üniversitemizde patlak veren sahte diploma konusu yükseköğretim alanı için iyi bir not olmasa gerek. Bundan sonrası için atılacak adımlar önemli.



Sn. Özdemir Berova, Maliye olarak Mart sonrasında yaşanabilecek döviz krizi için nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? zira birçok ekonomist ve yatırımcı bu konuda çok iyimser konuşmuyor…



Sn. Hüseyin Ekmekçi, kayınbabanız Önder Ecesoy’un vefatı nedeniyle başta siz ve ailenize başsağlığı dileriz. Babanızı ölümünden sonra size babanızı aratmayan Önder beye de Tanrıdan rahmet dileriz.



Sn. Süleyman Uluçay, Mağusa Belediyesi olarak 2024 yılında özellikle araç filonuzu yenileme adına ihalelere çıkmaya başlamışsınız. Eee büyüyen bir kent için araç filosunun da büyümesi şart tabii ki…



Sn. Hasan Gazioğlu, Tenis Federasyonu olarak yeni yılın ilk organizasyonu olan Nicosia Motors Cup Turnuvası ile kortlarda heyecanı yeniden başlatmışsınız. Bu yıl için bir uluslararası turnuva çalışması yok mu?

