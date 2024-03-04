SOSYAL MEDYANIN SESİ

KURU YORUM

Ülkemiz bir şantiye alanına döndü.

Tabi şantiyelerin olmazssa olmazı "BETON MİKSERLERİ"

Bu mikserlerin sıkı denetlenmesi şart.Mutlaka atığı kalıyor.Yollarda mikserlerin yola döküp bozmadım yol kalmadı.Yolda giderken ansızın "tak"diye bir sesle irkilirsuniz.İste o ses beton mikserlerinin yollara taşan betonlarıdır.

Onu geçtim bazen atıkları yeşil alanlara ormanlara bırakırlar.

Daha 5,6 ay olmadı iskele cayirova yolu biteli,10 yerde beton birikintileri yol içinde uzanıp gidiyor.

(Hüseyin Cumaoğlu)





Eskilerin bir deyişi var "Yiğidi öldür hakkını ver" derler..Bugün 3 mart 2024 Pazar. Maraş Baflılar mahallesi yıllarca ihmal edilmiş bir bölge, bugün bölgede hummalı bir faaliyet var. yıllardır yanmayan sokak lambalarımız yenileniyor sokaklarımız, kaldırımlarımız otlardan ve çöplerden temizleniyor. Çöplüğe dönen mahallemiz hizmet görmeye başladı. Bunlar yeterlimi hayır ancak bunlar umudumuzu ve beklentilerimizi yükseltiyor .bu çalışmalarından dolayı Mağusa Belediyemize ve katkı koyanlara teşekkürler

(Halil Onbaşı)





Doların, euro un sterlin in hiç suçu yok. Onlar oldukları yerde duruyor. TL frenleri patlamış kamyon misali yokuş aşağı iniyor. Direksiyonda oturan teybi açmış sonuna kadar nihavent makamında "aldırma gönül aldırma" şarkısını dinliyor.

(Aziz Şentürk)





200 Liranın Acıklı Türk filmlerini aratmayan yaşam serüveni pek yakında ruhuna fatiha okumadan iyisinden 1 banknotu gelecek nesillere göstermek için saklayınız

(Hasan Mullaoğulları)



Zeki’nin zor sınavı

...Kimine göre çocuk, kimine göre çılgın…

Bakan oldu, gözler üzerine çevrildi.. Kedisiyle, çorabıyla konuşulurken, Çalışma Bakanlığı’nda güzel işlere imza koydu..

...Bir kan değişimine, partiyi ‘ülke gerçekleri’ çerçevesinde siyaset yapacak bir noktaya getirecek bir yapılanmaya ihtiyaç vardı.. İşte bu adım Harmancı ile değil ama en az onun kadar popülaritesi olan Zeki Çeler ile atılmış oldu.

(Aytuğ Türkkan)

