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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
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Sn. Ersin Tatar, Antalya’da katıldığınız Diplomasi Formu toplantılarında herhalde oldukça fazla lobi yaptınız. Hedefiniz doğrultusunda her yerde KKTC’nin tanınması ve ambargoların kalkması için çalışmaya devam etmeniz dikkatlerde kaçmıyor…
 
Sn. Sadık Gardiyanoğlu, gün geçmiyor ki bir iş kazası yaşanmasın. Özellikle inşaatlardaki iş kazaları oldukça fazla. Bu konuda  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak iş güvenliğini ön plana çıkarmak için denetimleri artırmanız şart…
 
Sn. Dursun Oğuz, ne çim saha ne salon sizin için futbol oynamak adına zemin fark etmiyor olsa gerek. Zira DAÜ’de Meclis takımıyla salon futbolu maçına katılmışsınız. Kolay gelsin…
 
Sn. Hüseyin Çavuş, bölgeniz köylerinden Yıldırım’da geçtiğimiz Cumartesi günü bir cenazeye katılmışsınız. Arkadaş ve dostlarınızla muhabbetinizde kilo verdiğinizi söylediniz. Herhalde siz de diyete başladınız…
 
Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Kültür – Sanat Günleri bugün itibariyle başlıyor. Oldukça zengin içeriğiyle bölge halkına keyifli günler yaşatacağınız Kültür Sanat Günleri kazasız belasız geçer inşallah…
 
Sn. Zeki Çeler, TDP başkanı olmanızın ardından katıldığınız programlarda yaptığınız değerlendirmelerde parti olarak yeniden yükselişe geçeceğinizi düşündüğünüzü açıkladınız. Bunun için çok çalışmanız gerekecek… Allah kolaylık versin diyoruz…
 
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