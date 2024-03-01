SOSYAL MEDYANIN SESİ

EĞİTİMİN DURUMU :

İlk ders sınıf öğretmeni tarihçi sınıfa girer

Durumu ögrenmek için bir öğrenciye sorar ;

KADEŞ ANLAŞMASINI KİM YAPTI?

Çocuk korkar:

- Ben yapmadım, der.

Sınıfa sorar;

- Biz yapmadık, Herhalde 1C ile 1 D yaptı derler.

Onlar kavgalıydı.

Sınıfdan çıkar, koridorda İngilizce öğretmeni :

- Hayrola hocam ,bu telaş ne ?

Durumu anlatır.. İngilizce öğretmeni :

- Öyledir efendim bunlar, hem yaparlar, hem inkar ederler. Müdür bey bulur.

Burnundan soluyarak Müdürün odasına gider.

Müdür onu sakinleştirmeye uğraşır

Durumu anlatır

Müdür;

- Ben Bakanlığa yazarım onlar bulurlar der,

Öğretmen

- Bana ödeneksiz izin verin der.

Bakanlıktan cevap gelince ararlar ;

Cevap ;

Bu yıl bütcede ödenek olmadığı için Kadeş konusunu inceletemedik

Seneye tahsisat koyup inceleteceğiz.

EĞİTİMİN DURUMU BU. YOLSUZLUKLAR BU DURUMUN SONUCUDUR.

(Yücel Dolmacı)



YAZILI BASINA BİR CİDDİ DARBE DAHA

Yıllardır binbir çeşit sorunla boğuşan ve sürekli kan kaybeden basınımız ve dolayısıyla demokrasimiz ciddi bir darbe daha alıyor. Sürekli yükselen hayat pahalılığı ve artan maliyetler nedeniyle Türkiye’de çıkan çok sayıda gazete ve derginin Kıbrıs’taki dağıtımı durduruldu. Türkiye’deki Turkuaz Dağıtım Şirketi tarafından Kıbrıs’a gönderilen haftalık ve 15 günlük dergilerin dağıtımı tamamen sonlandırılırken, aylık dergilerin akibeti de önümüzdeki ay belli olacak. Baskısı Kıbrıs’ta yapılan üç gazetenin dağıtımında şimdilik sorun yok, ancak İstanbul’da baslılıp adaya bir gün gecikmeli ulaşan bazı Türkiye gazetelerinin dağıtımına da son verildi. Alınan bu karara yükselen masraflar ve tirajların düşmesi sebep oldu. Bu gelişme Kuzey Kıbrıs genelindeki 203 bayinin neredeyse yarısının kapanmasına neden olacak. Gazete ve dergi dağıtımı yapan tek şirket Media News, bu beklenmeyen gelişme karşısında çok büyük ihtimalle ‘küçülme’ye gitmek zorunda kalacak, özellikle uzak ve ücra köylerle beldelere dağıtımdan vazgeçecek. Birçok insan artık gazete ve dergi okumaktan mahrum olacak, geçimini bu işten sağlayan bayiler gelir kaybına uğrayacak, bazıları belki de kapanacak. Ve tüm bu olup bitenler, Kıbrıs Türk yazılı basınını da ciddi şekilde etkileyecek. Bayi sayısı ve dolayısıyla erişim azalacağından, tirajlar daha da dibe vuracak. Durum ciddidir ve acil önlem alınması şarttır. Medya kuruluşlarımız, dağıtım şirketimiz ve basın örgütlerimizle birlikte konunun takipçisi olacağız.

(Sami Özuslu)





Çocukların taşlardan yaptıkları kalelerin üst direkleri yoktur. Havadan çekilen bir şutun gol olup olmaması, o kalede duran kalecinin boyuna göre hesaplanır. Kalecinin boyu ne olursa olsun, zıpladığında yakalayamayacağı yükseklikte geçen top gol sayılmaz. Çocuklardaki bu adalet duygusuna, büyüklerin dünyasında rastlanılmaz...

(Utku Hamamcıoğlu)



NEDEN: Tarım Dairesi Müdürü Ercan Akerzurumlu zeytinyağı skandalı konusunda “Tağşişli, yani sahtelik tespit edilen 19 numunenin 8 işletmeye ait 14 farklı markanın ürünü olduğu ortaya çıktı” açıklamasını yaptı... İtham edilenler neden kelepçelenerek yargı huzuruna getirilmiyor peki?.. İnsan sağlığı ile de ilgili bu sahtekârlık o kadar mı önemsiz?..

(Ahmet Tolgay)

