Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, son günlerde ülkenin gündemi olan sahte diploma olayı ile ilgili çok fazla yorum yapmadığınız dikkat çekti. Acaba bunun sebebi nedir? Yükseköğretim sektörü için iyi bir not olmasa gerek…



Sn. Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak her hafta ya akaryakıta ya da tüp gaza zam yapmanız nedeniyle adınız ‘zamcı baba’ çıkacak bilesiniz. Tüp gaza yapılan zam artık vatandaşı çileden çıkarmış, bizden iletmesi…



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, hakkında dava okunan Çalışma Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst’ün halen görevden alınmaması dikkat çekiyor. Bu konuda neden adım atmıyorsunuz?



Sn. Erhan Arıklı, Dipkarpaz – Manastır arasındaki yolun halen asfaltlanmaması nedeniyle kulaklarınız sürekli çınlatılıyormuş. Bu yol için hangi şirket ile anlaşma yapılmıştı? Doğru ya bütün yolları ayni şirket yapıyordu…



Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Belediyesi olarak Gönyeli Kulübü’nün alt yapısının çalışması için kullandığı çim antrenman sahasının ışıklandırılmasını yapmanız oldukça memnuniyet getirmiş. Durmak yok, Gönyeli için hizmete devam diyoruz…



Sn. Mustafa Naimoğulları, küçükbaş hayvancılar uzun bir süreden beridir bekledikleri hibe arpanın halen verilmemesi nedeniyle oldukça kızgınlar. Birlik olarak bu konuda girişimleriniz olduğunu açıklamanıza rağmen öfkeleri dinmiyormuş. Allah kolaylık versin…

