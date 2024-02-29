SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bir kişi bir üniversiteye kayıt yaptırdığı gün mezun da olabiliyorsa o ülkede özellikle eğitim alanındaki çok sayıda yetkilinin istifa etmesi gerekir. En azından bir kişinin. Bir kişi bile istifa etmiyorsa, toplum tarafından istifaya zorlamıyorsa o ülkede sahte diplomanın çok ötesinde sorunlar var demektir.

(Hasan Ulaş Altıok)



On tane DOI Number'li, altı tane TUBİTAK menşeli yayınlanmış makale; yirmi tane konferans metni (Biri Türk Tarih Kurumu, biri İst. Üniv.Ed. Fak. yayını) ve sekiz tane kendi yazdığın kitap sunuyorsun ve dilekçeye bir yılda cevap verilmiyor. Çünkü ""yayının yetersiz" deseler, "elinizin körü" deyip, haklı da çıkacağını biliyorlar.

Bunu duyurunca da "kuruma zarar veriyorsun" diyorlar. Yalnız kuruma değil, memlekete de zarar veren, sizsiniz...

(Nazım Beratlı)



AYAĞA SIKILAN KURŞUNLAR: Son günlerde gözlemlenen o ki, bizim çarşıda yaprak kımıldamaz oldu... O hıncahınç marketler bile tıngır - mıngır... Kasa personeli azaltıldı, azaltılanlar da kendi aralarında sohbetlerde.. Durumlar böyle değildi eskiden... Kasa ve tezgâh önlerinde sıra beklenirde ödeme yapabilmek için... Rüzgâr ters yönden esmeye başlamışsa çarşı erbabı şapkayı önüne koyup düşünmelidir, "Bir hatamız mı var?" diye... Zamanı da gelmiştir bunun... Düşüncelere dalarken, Güney'e açılan kapılardaki uzayan kuyruklara da bir bakmalı... Artık Kuzey'in Güney'den daha pahalı olduğu dilden dile dolaşan söylence... Çarşıda ayağa sıkılan kurşunların acısı mı çıkmaya başladı?.. Kimse pahalılığın suçunu dövize yıkmasın... Dövizin değerinin kaçta kaç arttığı da ortada, fiyat etiketlerinin kaçta kaç arttığı da ortada...

(Ahmet Tolgay)



Doyumsuzluğun sınırı yok milleti devletinden soğuttular ...Haramilerin insafına terkedenler de onlar kadar suçludurlar..Eline 1000 Euro bile geçmeyen o kadar çok insan varken maaşları ve kazançları 3000 veya 5000 Euro sınırlarındakilerin umurunda değil bu gidişat ve kötü durumu düzeltmek için çabaları da yok..

(Ergün Vudalı)



“Başbakanlık” bir açıklama yaptı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin “ekonomik dar boğazdan” çıkabilmesi için “hükümet”in en üst baremdeki akademisyen maaşları konusunda uzlaşıya varıldığını açıkladı.

Üstel, en üst baremdeki akademisyenlere 178 bin 500 TL brüt maaş önerisi yapmış.

Darlık geçmiş (!)

DAÜ’deki “ekonomik dar boğaz” en üst düzeydeki maaşlarla mı ilgili?

Performans denetiminden yükseköğrenimdeki fırsat eşitsizliğine, verimlilikten öğrenci planlamasına kadar onca ciddi sorun varken meseleyi sadece maaşlara indirgemek kabul edilemez.

Böyle mi kurtulacak DAÜ?

(Cenk Mutluyakalı)

