Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Ankara’da yaptığınız görüşmelerde devam eden projelerle ilgili birtakım çalışma toplantıları yapmayı planlıyordunuz. Acaba bu projeler nelerdir açıklayacak mısınız?



Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı olarak 2023 yılındaki turist sayısı hedeflerini aşmışsınız diye duyduk. Demek ki iyi tanıtım ve kaliteli hizmet turistleri ülkemize çekebiliyor…



Sn. Hüseyin Çavuş, Tarım Bakanlığı olarak 2024 bütçesinin açılmasıyla birlikte tarım sektörünün 2023 yılından alacağı olan gübre desteği ile kuraklık, tane kaybı ve dolu tazminatlarının tamamını ödemişsiniz. Ancak hayvancı hibe arpa konusunda halen beklemedeymiş…



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, takımınız Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda etmesi herhalde sizi de üzmüştür. Özellikle de eski futbolcunuz ve teknik direktörünüz Emre Belözoğlu’nun Ankaragücü’ne yenilmeniz herşeye tuz biber ekti herhalde…



Sn. Murat Şenkul, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı’nın Girne’ye teleferik projesini hayata geçirmek için geri sayıma geçtiği söylentileri var. Acaba bu konuda Girne Belediyesi olarak bir bilginiz var mı?



Sn. Necati Özsoy, KTSYD’nin kurucu başkanı merhum Özcan Özcanhan’ın ismin KTSYD Merkezi’ndeki Konferans Salonu’na vererek onu ölümsüzleştirmeniz nedeniyle siz başta olmak üzere dernek yönetimini kutluyoruz…

