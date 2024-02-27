SOSYAL MEDYANIN SESİ

MUHACERET YASASI VE DUBAİ ÖRNEĞİ

Dubai’deydik. Gece limanda yemek yemiş geç saatte otele geri dönüyorduk. Taksi almıştık. Yollar bomboştu. Geniş cadde üzerinde adeta yalnız bizim aracımız vardı. Bir kavşakta trafik ışıklarına rastladık. Kırmızı yanıyordu. Şoförümüz Pakistanlıydı. Kırmızı ışığın yandığını görünce durdu. Bende de mızırlık hemen “Ne durdun sür gidelim otele, bak yol bomboş zaten” deyi verdim. Pakistanlı bana dönerek “cezamı ödeyeceksen geçeyim” dedi. “Ne cezası? Kim görecek ki bizi? “ dedim. Meğer kamera sistemi varmış . Her tarafı gözetlermiş ve bu tip ihlallerde kişinin cep teline anında suç işlediği ve ödemesi gereken ceza miktarı gelirmiş. Mızırlığa devam ettim. “Ödemesen ne olur? Nerden bulacaklar seni? “ diye sordum. Pakistanlı “ Eğer bir hafta içinde ödemezsem bir kez daha ikaz ederler, ama sonraki hafta sorgusuz deport yaparlar, bu nedenle hata yapmamak lazım “ diye cevapladı. Mızırlığı kestim.

Yani orada KURAL vardı. KURAL a karşı gelen yabancı hapse atılmaz ülkeden dışarı atılırdı. Öyle teminata bağlamak, kefalet falan yoktu. BENİM ÜLKEMİN KURALLARINA UYMAYANIN BURDA YERİ YOK deniliyordu. VE bunu herkes biliyordu. Çünkü istisnası hiç olmamış aksine kural kırmayı deneyenin başına ne geldiğini herkes biliyordu.

(Bülent Dizdarlı)



Balımız sahte, doktorumuz sahte, diplomamız sahte, zeytinyağımız sahte! Bu ülke de gerçek olan ne kaldı?

Neye inanacağımızı, kime güveneceğimizi bilmiyoruz!

Bu halk hiç bir zaman böylesine dağılmamıştı…

(Eralp Şerifoğlu)



ÇÖZÜM DE DÜŞÜNÜRÜM:

Konuları sadece elestiren , hiciv yapan biri değilim. Konu hakkında devamlı, çözüm de öneririm.

Üniversite sorununu çözmek için, uluslar arası bağımsız bir kuruma, tüm üniversiteleri A dan Z ye denetletmeliyiz.

Uygun olmayanlar behamhal kapatılacak.

Bunların öğrencileri, uygunluk belgesi olan üniversitelere aktarılacak.

Böylece uygun ünüversitelerin geliri de artacak.

Öğrenci adı altında dışta gezenler ortaya çıkacak. Deport paralarını ilgili üniversite ödeycek.

Bu prosedürün masrafları kapatılan Üniversite sahiplerine ödettirilecek ve/ veya mal varlıklarına el konacak.

KONU BU KADAR CİDDİDİR.

BANKALAR KRİZİNDEN DAHA CİDDİDİR

(Yücel Dolmacı)





GÖREV İHMALİ: Maliyenin müfettişleri çarşıda fiyat denetimleri başlatmış... Şimdiye dek neredeymişler?.. Görev ihmalinin denetimini kim yapacak peki?..

(Ahmet Tolgay)



Narenciyeyi yurt dışına pazarlayamıyorsak ve ürün dalında kalacaksa, üreticiyi tazmin edin ama o ürünleri da tarlalarda çürütmeyin... Toplansın halka ücretsiz dağıtılsın, sıkılsın şişelensin okullarda çocuklara ücretsiz dağıtılsın... Hem üreticinin emekleri çöpe gitmesin hem da halk faydalansın...

(Ahmet Vamık)

