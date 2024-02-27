Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, son günlerde pek sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Bölge gezilerine çıkmaktan vaz mı geçtiniz? Bu arada parti başkanlığı yarışı için eski parti başkanlarınız saha inmiş diye duyduk. Kolay gelsin…



Sn. Hüseyin Çavuş, narenciyenin dalında kalmaması ve narenciye üreticilerinin mağdur olmaması adına Cypruvex’te kapasite artırımına gitme kararı alınmış. Umarız bu artırım kurumu batırmaz…



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Filistin’le ilgili İstanbul’da katıldığınız toplantıda Gazze’de sorunun ancak iki devletli çözümle sonlanacağını getirmişsiniz. Bunun olma olasılığı nedir?



Sn. Cemal Redif, Cypruvex’te bu yıl işlenecek narenciyenin 25 bin tonu aşacağını ifade ettiniz. Bu işlenecek miktar iç piyasada mı yoksa dışarda mı tüketilecek? Umarız bunun tüketilmesi için gereken girişim yapılmıştı.



Sn. Yüksel Çelebi, Dikmen Belediyesi olarak çevreyi kirletenlere karşı cezai işlemlere devam ediyormuşsunuz. Son olarak Taşkent bölgesine ölü hayvan atan kişiye zabıtalar tarafından kesilen ceza dikkat çekti…



Sn. Hayri Orcan, Tatlısu Belediyesi olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğiniz Ot-Kültür Festivali’ni bu yıl yine Pazar günü düzenliyormuşsunuz. İnşallah üreticilerin beklentilerini karşılayacak bir katılım olur…

