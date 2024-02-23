SOSYAL MEDYANIN SESİ

Son günlerin ilgi çeken sahte diploma olayı var ya!

Meğer,

Esas mesele,

Devletten, daha yüksek maaş çekmekmiş.

Çünkü,

Üniversite mezunu olmayanlara,

Yaptığı göreve bakılmaksızın,

Kamudan ödenebilecek en yüksek maaş Barem 14'de duruyormuş...

Üniversite mezunu olduğuna dair

Diploma ibraz edildiği anda,

Baremin önü açılıyormuş!

Ve...

Maaş,

Ayda 10, 15, 20 bin TL artıyormuş.

Siz,

İster "Haksız Kazanç" deyin,

İster "Hırsızlık" fark etmez,

Neticede,

Siyasiler eliyle,

Devlet soyuluyor.

(Ülker Fahri)



SOYGUN…

Kullanılan su 203

Havadan istenen vergi 695

Toplam 898

İki yüz su parası, yedi yüz hava parası

Yuh artık

(Songuç Kürşad)





Polisimi araçla ezen vordo, ev sahibini tehdit eden gavatlar, adam kaçıran mafya bozuntuları, kadına şiddet uygulayan yaratıklar! Ne size ne sizi ülkemde barındıranlara günaydın yok. Gün nasıl aydın olsun Arkadaşlarım!

(Eralp Şerifoğlu)



1- Doğu Akdeniz Üniversitesinde akademik personel olarak görev yapıp, emekli maaşı/yaşlılık aylığı almaya hak kazanarak emekliye ayrılan kişilerin,

2- - Doğu Akdeniz Üniversitesinde akademik personel olarak tekrar görev yapmaya başlaması halinde,

3- emeklilik maaşı/yaşlılık aylığı durdurulmaz.

Bakanlar Kurulu kararıyla, 26.03.2020 tarihinde yürürlüğe giren Yasa Gücünde Kararname’ye göre;

Emeklilik geliri elde edenlerin gelirinin aylık toplamının, aylık asgari ücret ve üstünde olması ve

Başka herhangi bir gelir elde etmeleri halinde

Kişisel indirim ve çocuk indiriminden yararlanamayacağını düzenleyen yasa gücünde kararname,

Şimdi cehaletten değil, meraktan;

Emeklilik yasasında yapılan değişiklikle,

Emekli maaşı kesilmeden tekrar görev yapan akademik personelin vergilendirmesi kararnameye uygun mu yapılıyor?

Asgari ücretten fazla emekli maaşı olan sokak adamlarının vergilendirilmesi, kararnameye göre iske-iske yapılırken;

Akademisyenler, kişisel indirim ve çocuk indiriminden yararlanıyor mu?

12/2006 Bilgi Edinme Hakkı Yasasının ilgili kurallarına istinaden yanıt isteyeceğim.

Yanıt alamazsam, YİM’de dava açarsam, davama meccani bakacak avukat var mı?

Davama meccani bakacak avukat bulamazsam, Midanın yanına gidecem.

(Hüseyin Garip)

