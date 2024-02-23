Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Azerbaycan ziyaretinizde, herhalde el üstünde tutuldunuz. İnşallah bu görüşmeler gerek ekonomik gerekse siyasi olarak KKTC’nin önünü açacak adımlara vesile olur.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, iddialara göre, sahte diploma olayında tutuklamalar devam ediyormuş ve üstelik tutuklananlar arasında üst düzey yetkililer de varmış. Anlaşılan bu süreç sahte reçete olayının da üzerinde bir konu.



Sn. Özdemir Berova, Meclis Komitesi’nde Gümrük Vergilerinde Tarife Değişikliği ile ilgili yasa tasarısı görüşülmüş. Anlaşılan o ki bazı ithal ürünlerde vergiler artacak. Umarız bu vatandaşa daha pahalı tüketim olarak yansımaz.



Sn. İlker Edip, Beyarmudu Belediye başkanlığı görevinizden ayrılmanız sonrasında çok daha aktif olduğunuz dikkatlerden kaçmıyor. Acaba ilk milletvekilliği seçiminde sizi aday görebilir miyiz?



Sn. Turgay Avcı hakkınızdaki sahte diploma iddiaları, Beyrut Amerikan Üniversitesi’ndeki bir sözcü tarafından yalanlandı. Herhalde biraz olsun rahatlamışsınızdır.



Sn. Nurettin Çırakoğlu, Emekli Polisler Derneği olarak ülkemizde can ve mal güvenliğinin giderek azaldığı yönünde endişelerinizi içeren basın açıklamanızda değindiğiniz yıllardır çözüm bekleyen polisi daha etkin görev yapacak konuma getirecek yasaların bir an önce hayata geçirilmesi isteminiz umarız artık dikkate alınır.

