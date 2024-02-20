SOSYAL MEDYANIN SESİ

Türkiye dahil birçok ülke Avrupa Parlamentosu'nda etkin olabilmek için diaspora siyasetçilerini bir araya getirip ayrı partiler kurduruyor. Bizler ise halen bir Kıbrıslı Türk'ü AB parlamentosuna soktuk ve iyi de ettik. Niyazi Kızılyürek son beş senede adeta Kıbrıslı Türklerin Brüksel'de atan yüreği oldu ama bunun devamını getirmemiz gerekir. Bu yüzden daha fazla Kıbrıslı Türk'ün sandığa gitmesi elzemdir... Seçime az kaldı.

(Mete Hatay)





Nur içinde yatsın anacığıma sorarlardı "Bu Hüseyin nasıl bir cocuktu"diye.

Anam"ÇOK YARAMAZDI" diye cevaplardı.

Anacığım haklıydı. Cocukken

YARAM AZdı.

Büyüdükçe ve yaşlandıkça dünyanın bu halini görerek yaram çoğaldı.

(Hüseyin Cumaoğlu)



YAŞLI HAKLARINA DUYARLILIKLA EĞİLMEK VİCDANİ BORÇTUR: Bugünün gençleri de gün gelecek bakıma muhtaç yaşlı olacaktır.... Bu nedenle yaşlı haklarını güvence altına alacak yasalar ve projeler nesillerin geleceğine yapılan en önemli yatırımdır... Gazimağusa'daki bir yaşlı özel bakımevinde 100 yaşındaki vatandaşın sözde bakıcısı tarafından şiddete maruz kalması bu konuyu yeniden toplumsal gündemin baş sıralarına sıçrattı, medyamızın önemli konusu oldu.. Şiddete maruz kalan yaşlı vatandaşa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yaptığı ziyaret sempatiyle karşılanırken, o sosyal lokasyonda verdiği mesajlar da dikkatlerden kaçmadı... Yaşlı Hakları Yasası'nın bir an önce yaşama geçirilmesinin yakın takipçisi olacağını vurgulayan Tatar, bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı çatısı altında yürütülen çalışmalar konusunda da kamuoyuna dönük bilgilendirmelerde bulundu...

(Ahmet Tolgay)



SESLER VE UYKU :

Uyku en önemli fonksiyonel bir ihtiyaçtır

Beyinle birlikte vücudun dinlenmesini sağlar, andrenalin seviyesi düşer, mutluluk hormonu melatonin salgılanır.

Dört evre ,bir de RAM dan oluşur. Karanlıkta uyumak gerekir, süre yaşa göre 14 - 6 saat değişir.

Barış Hareketinde 3 gün 2 gece uyumayıp, sonra kampette 10 saat uyuyunca durumu anladım.

Londra da Russel oteldeyim. Tam köşe başında, trafik ışıklarında arabalar, cart, curt durur, uyuyamam. Rica ettim, beni arkalarda bir odaya aldılar. Ordada kalorifer motoru, bum, bumm , yine uyku yok. Pılıyı pırtıyı topladım, resepsiyona gelip çıkışımı yap dedim.

- Ne oldu, uyuyamadın mı dedi.

- Evet dedim.

- Ses geçirmez. (Sound proof) odamız yok. dedi.

Gittim tali sokakta, 4 Season Hotel de uyudum.

Ankara dan, İstanbul a gideceyik, Arkadaş dedi.: Günü kazanalım. Yataklı trenle gidelim. Olur.

Vagon, yataklar lux. Ama tren bir cır yapar, bir curt yapar, bir sağa bir sola, merkez kaç kuvvetle giderim. Yarı uyur, yarı uyanık gittik.

(Yücel Dolmacı)



Kendime Notlar..

Arabanın üzerinde anahtar unutup, çalınmasına vesile olan sürücüye ceza kesilirken, cüzdanı kaybedip, içindeki paranın çalınmasına vesile olana da ceza kesilirse, tutarlı bir ceza olmaz mı?

(Niyazi Nizam)

