Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, dün Lefkoşa’da katıldığınız cenaze törenlerinde eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile karşılaşmanız sonrasında kısa bir merhabalaşma dışında sohbet etmemeniz dikkat çekti. Aranızda kara kedi mi var?





Sn. Ünal Üstel, büyük geçmiş olsun. Sağ kolunuzu incitmiş olsanız gerek. Zira dün katıldığınız bir açılışta kolunuzun askıda olduğunu gördük. Umarız büyük bir problem değildir.



Sn. Özdemir Berova, harçların artırılması ile bütçede oluşabilecek yıllık bütçe açığı ne kadar düşecek? Bütçe açığını kapatırken, enflasyonun da körüklendiğinin herhalde farkındasınız. Zira her artış reel piyasaya zam olarak yansıyor.



Sn. Hasan Taçoy, dün Lefkoşa’da cenazeleri olan 3 vatandaşın cenaze namazları öncesinde ailelere başın sağolsun dileyip acele oradan ayrılmanızın sebebi Meclis Genel Kurulu’na yetişmek miydi?



Sn. Zeki Çeler, TDP’nin kısa süre sonra yapılacak olağan kurultayında başkanlığa adaylığınızı açıklayarak ilçe kurultaylarında partililerinize hitap ediyormuşsunuz. Allah kolaylık versin.



Sn. Celal Keleş, antrenörlüğünü yaptığınızı iki genç atletimiz Taygun Artan Özcihan ile Doğa Erek’in Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda ikincilik elde etmesi nedeniyle başta siz olmak üzere sporcularımızı da kutluyoruz. Başarıları daim olsun.

