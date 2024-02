SOSYAL MEDYANIN SESİ

Bürokratın diploması sahte!

O, nu o göreve atayan Bakanın Diploması şaibeli.

Diplomayı veren Okulu denetleyecek YÖDAK başkanının diploması da şaibeli.

Sonuç olarak ne bekliyoruz?

(Ünsal Özbilenler)



Beş metre o yanda duran kapıdan sorunun diğer tarafına geçip, durumu kendi gözlerinizle görmeye çalışmazsanız, oranın belediye başkanıyla da bir tur atmazsanız, Kıbrıs sorununa da sadece o delikten baktığınız gibi bakarsınız!!!! Bu işler tek taraflı "Dark turizm" yaparak değil Multi perspektif bir bakışla olur. Almanya ve AB'nin bu tip bakışı maalesef Gazze olayında da kendini gösteriyor..

(Mete Hatay)



Gõnyeli'den Mağusa yönūne gitmek için tam Gönyeli Çemberinde hareket halindeki araçları kaza riskine rağmen durduran polis, Girne yönünden gelen beyaz arazi tipi üzerinde kırmızı arma olan bir araca yol veriyor ve anlıyoruz ki kendini kaf dağında herkesten ayrıcalıklı gören hastalıklı zihniyet buraya da sirayet etti. Çember üzerinde sıkışan trafikte kaza riski var efendiler yapmayın böyle hareketler polisimizin görevi değil bu, ambulans değil birşey değil o araç

(Gökhan Öztürk)





Memlekete bak sen... Her şey bitti, her bir sahtekarlığı, yolsuzluğu, dolandırıcılığı mamur ettiniz da Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ait kazı kazan ve piyango bileti satanlara geldi sıra... Bravo be size vallahi çok büyük iş başardınız...

(Ahmet Vamık)



"Hayat, hiç teşekkür etmeden alınır, gelişi güzel kullanılır, farkında olmadan yitirilir" der Voltaire. Bu nedenle Yola ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla çıkın ki sonunuz hüsran olmasın. Aksi takdirde yanında sandıklarının kuklası olursun.

(Evrim Mehmet Kamalı)



Az önce Mağusa’dan çıkıp güneyde araç kullanmak için gerekli seyrüsefer / ehliyet yerine geçen belgeyi almak için Aydemet kapısına gittim.

Perşembe 11.00 civarı kapı boş olur halleder sonra işime gücüme bakarım dedim ama kapıda kilometrelerce kuyruk olduğundan 20 dakika bekleyip ancak geri dönüş yapabileceğim ilk çıkışa erişebildim ve geri döndüm.

Gerçekçi olalım. Bu kafayla tarafların yeni geçiş kapısı açabileceğine inanmıyorum. Lokmacı kapısını da genişletilemeyecektir. Hatta, 2003 yılından beri yılda bir yenilemek gereken seyrüsefer/ehliyet yerine geçen kağıdı bile sadece Aydemet’te verebiliyorlar. Belli ki o hizmeti başka geçiş noktalarına da taşımayacaklar. Aciziyet iki taraflı. Farazi çözüm önerileri ile boşa geçen zaman dışında elimizde birşey yok. Merkezi yönetim geçiş noktalarına yönelik iyileştirme yapmasını beklemek saçmalık. En azından araçlı geçişlerde büyük paya sahip olan Lefkoşa Türk Belediyesi ve Mağusa Belediyesi geçiş noktalarındaki yoğunluğu oraya gitmeden takip edebileceğimiz basit bir sistem kurabilir. Bu aciz durum karşısında, herşeyi geçtim, kapı yoğunluğunda boş yere vakit kaybetmenin önüne geçecek çözümler bile faydalı olur.

(Mertkan Hamit)