Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, son günlerde bir kez daha ortaya çıktı ki sınır geçişlerinde ya yeni kapılar açılmalı, ya da seyrüsefer izinleri her kapıdan yapılmaya başlanmalı. Zira Metehan Sınır Kapısı çok sıkışıyor. Bununla ilgili komiteler bir görüşme başlatsa fena olmayacak.





Sn. Olgun Amcaoğlu, adım adım Güney Kıbrıs’taki akaryakıt fiyatlarına yaklaşıyoruz. Özellikle mazota yapılan okkalı zam, çiftçileri zorlayacak gibi.





Sn. Erhan Arıklı, partinizdeki olağan genel kurul öncesinde kılıçlar çekilmişe benziyor. Bu gidişat partinizin bölünebileceğini gösteriyor. Bu nedenle söylemlere ve eylemlere dikkat etmenizde fayda var.





Sn. Sadık Gardiyanoğlu, çalışma yaşamıyla ilgili birçok güncelleme isteyen yasa olduğu görülüyor. Bunun içinde sektörlerden size her gün talepler geliyormuş. Allah kolaylık versin.





Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak bölgenizde faaliyete geçen Akdoğan Spor Kulübü’ne destek sözü vermişsiniz. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalması için spor yapmalarını sağlamak önemli. Bu nedenle sizi kutluyoruz.





Sn. Salih Yalızat, Bisiklet Federasyonu olarak son günlerde bazı kulüplerin federasyonu yönetimiyle olan gerginliğinden dolayı Spor Dairesi tarafından faaliyetlerinizin durdurulması yönünde karar alınması sporcularınızı zora sokmuş. İnşallah bu sıkıntı kısa sürede aşılır.

