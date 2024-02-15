SOSYAL MEDYANIN SESİ

Parayı verenin emir verdiği bir gerçektir.

O nedenle, babasından harçlık alan bir çocuk babasına ne kadar söz geçirebilirse, bizim de sözümüz o kadar geçer. Sözünün geçmesi için paranı kendi alın terinle kazanacaksın.

(Eralp Şerifoğlu)





İnnallahe measabirin!

Bugün Sosyal Sigortalar Dairesinin Mağusa Şubesinde,

“Nalıncı Keseri” misyonunda bir memur.

Şirketin Sosyal Sigorta Emeklisi olmuş ve

Sadece Yönetim Kurulu toplantılarına katılan Direktörünün,

Yatırımlar için, Basamak Düşürmesi talebini,

“KESİNLİKLE OLMAZ” demiş ve yatırımı yani parayı ret etmiş.

Ben de söyle,

Yatırım Formasının arkasına,

“ KESİNLİKLE OLMAZ”

Yasa maddesini ve gerekçesini yazsın, dedim.

Ellerim havada, gözlerim yolda,

Beklerim.

(Hüseyin Garip)





Son iki haftada bürokrasi koridorlarında yaşadıklarım bana Kafka'nın şu sözlerini hatırlattı:

“Sel yayıldıkça su sığlaşır. Devrim buharlaşarak, sadece yeni bir kırtasiyeciliğin çamurunu bırakır geride. İşkence çeken insanlığın zincirleri, daire kâğıtlarından yapılır”

Bu adada karşı karşıya olduğumuz durum sadece hantal bir bürokrasiyle açıklanamaz tabii ama oralarda yaşananlar daha büyük sorunların da her gün yeniden üretilmesinin müsebbiplerindedir diyebiliriz. Bu tür bürokratik karmaşıklık literatürde Büropatoloji olarak da adlandırılır. Büropatoloji, büyüklük, karmaşıklık, dolambaçlı kullanım, erteleme, ataletten gelen esneksizlik, miadını doldurmuşluk, yabancılaştırma gibi halleri içinde barındırır. Bu eklektik dehlizlerin içerisinde ise "iş halletme" cambazları türer. Hele bu tipler daire müdürü vesaire gibi bir görevlerdeyse vay halinize. Vatandaş o dehlizlerde boğuşurken, kötü niyetli veya "güçlü" kesimler bu "Cambazları" kullanarak işlerini hızla hallederler. Bu tuhaf yapıya yapılan muhalefet ise aynı cambazlar tarafından büropatolojik engeller kullanılarak savunulur veya zora sürülür..

(Mete Hatay)





Eğitimin ekonomik sektör olarak algılanması sonrasının ürünüdür yaşanan kepazelikler. Üniversite patronlarının, diploma avcılarının, liyakatsızlığın, pişkinliğin ortaya çıkışının tek sebebidir para ve daha çok para. Son yaşananlar sadece yıllardır izlediğimiz tiyatronun küçük bir perdesidir, hepsi bu…

(Cemil Sarıçizmeli)

