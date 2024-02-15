Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, bu ülkeye liderlik etmiş Dr. Fazıl Küçük ve Osmanlı’nın kurucusu Osman Bey’in yerli versiyonu, KKTC’nin kurucusu Rauf Denktaş’ı bir ‘Uç Beyi’ olarak sollayıp geçtiniz. Bir uç beyi olarak maşallah kısa bir sürede bir kütüphane yaratacak kadar kitap yazdınız. Kolay gelsin.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, yarın başlayacak olan eğitim yılının ikinci dönemi öncesinde birçok okulda tadilat yapılmaya başlanmış. İnşallah bu tadilatlar öğrencilere zarar vermez.



Sn. Dursun Oğuz, son zamanlarda yaşanan ölümlü kazalara baktığımızda ya motosikletliler ya da yayaların hayatını kaybettiğini görüyoruz. Özellikle kavşaklarda aydınlatma eksikliği bu kazalara neden oluyor. Bu konuya bir el atmanız şart.



Sn. Savaş Orakçıoğlu, güneyden gelen derenin Bostancı’da taşması sonucunda bazı tarım arazilerine zarar vermiş. İnşallah zarar büyük değildir.



Sn. Mehmet Nizam, özellikle küçükbaş hayvancılara yemlik arpa desteği verileceği açıklanmasının üzerinden 2 ay geçmesine karşın halen bunun olmaması küçükbaş hayvancıları sıkıntıya sokuyormuş. Siz bir el atsanız fena olmayacak…



Sn. Osman Karamanlı, takımını China Bazaar Gençlik Gücü’nün normal süresi 0-0 tamamlanan Kupa maçında penaltılarla Cihangir’e elenmeniz moralinizi bozmuş. Haksız da değilsiniz… O kadar transfer boşa gitti…

