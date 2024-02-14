SOSYAL MEDYANIN SESİ

Seçilenilecek ahlak ve karakter çeşitleri varken, gidip karaktersiz ve ahlaksız olmayı seçenler var! İlginçtir; bu sıfatları taşımak, taşıyanlara “Karaktersiz ve ahlaksızsın” demek, suç değil! Aklınızda olsun.

(Eralp Şerifoğlu)





Üniversitelere el atma zamanı gelmedi mi?

...Ekonomimiz için çok değerli bir konumda olan üniversitelerimizin isimlerinin yolsuzluklar ya da sahte diplomalar ile anılmaması şarttır. Eğer sahte diploma verdiği yargı kararıyla kesinleşen bir üniversite olur ise lisansı anında iptal edilmelidir. Bu yaşanırsa başka hiçbir üniversite buna tenezzül edemez. Yasa böyle midir bilmiyorum ama değilse bile değiştirilebilir, Allah kelamı değildir..

Eğer niyet üniversiteleri korumak ve ülkedeki ekonomik açılıma da katkı sağlamak ise hükümetin ve Cumhurbaşkanı’nın yapması gereken işler var. Seyretmek olmaz..

(Aytuğ Türkkan)



Şaşırı Yorum

Galatasaray 2 puan geriye düştü tısı çıkmadı. Adamlar maaş alamıyor tısı çıkmaz.

Fenerbahce 2 puan geriye düştü daha 15 maç 45 puan var ortada hemen bazı çakma Fenerliler su koy verdi.

Yahu düne kadar İsmail Kartal’ı göklere çıkardınız. Tribünlerden methiyeler düzdünüz.

Ne oldu şimdi. Alanya gelmiş puanı almış gitmiş. Sadece İsmail Kartal mı suçlu?

Ne mi yapacaksın? Şampiyon olmak istiyorsan en kötü sonuç puan farkını korursun gidersin Galatasaray’ı yenersin şampiyon olursun.

Olmaz mı?

Olur.

Top yuvarlaktır

Gülü seviyorsan dikenine katlanacaksın.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Ananın “özellikle” ve hatta Baba’nın günlerini anladık da bu “Sevgililer Gününü” ben anlayamadım. Yahu “sevdiğinin” günü mü olur?!!!

(Alp Aydınova)





Devletlerde yeni bir yönetim şekli

"Saadet Zinciri"

Muhalefet vekilleri ,

yolsuzlukları, hukuksuzlukların cezasız kalmasını bağımsız makamlardan (savcılık, polis) sormak yerine, haramilerden çaldıklarını itiraf etmelerini bekliyorsa..

Hükümet edenler ise " it ürur haramiler mali götürür " havasında olursa

Vatandaş, çalanın yanına kaldığını görür, sorgulamak yerine nemalanma derdinde haremilerin peşinde koşarsa,

Adaletin sağlayıcısı rolündeki emniyet ve hukuk dairesi" aile çıkarları için hırsızları görmezden geliyorsa..

O devletin yönetim şekline "saadet zinciri" denir..

(Ediz Uzun)



En küçük bir şaibede sıfır toleransla üniversiteleri kapatacak, ilgili üniversitedeki tüm öğrenci dosyalarını incelemeye alacak ve gerçekten öğrenci niteliği olan isimleri doğru adreslere yönlendirecek bir kararlılık olsa keşke…

"Kapatınız" seslerini duyuyor, gülümsüyorum.

Üniversite sahiplerinin çoğu hükümeti "kapatır" da bu "hükümet" bunların hiçbirine dokunamaz!

(Cenk Mutluyakalı)

