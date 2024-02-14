Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, yaptığınız bir açıklamada Haziran ayından sonra her şeyin daha iyi olacağını söylediniz. Bu söylemlere artık vatandaşın karnı tok. Piyasayı ucuzlatacak çalışmalar yapmanızda fayda var.





Sn. Olgun Amcaoğlu, bazı sendikaların yapmış olduğu hesaplamalara göre 4 kişilik bir ailenin günlük sabah kahvaltısı harcaması 600 TL’ye ulaşmış. Bu hesaplama doğruysa bir asgari ücretlinin günlük aldığı ücretin yarısı sabahtan bitmiş oluyor.





Sn. Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı olarak Ocak ayı itibariyle aylık olarak piyasaya yapılan ödeme miktarınız ne kadar oldu? Memur ve emekli maaşlarıyla birlikte her ay 3 milyar TL’nin üzerine çıkılıyor diye düşünüyoruz.





Sn. Zorlu Töre, nöbetçi Cumhurbaşkanlığı görevini layıkıyla yerine getiriyorsunuz. Zira Cumhurbaşkanlığı’na vekalet ettiğiniz zamanlarda Sayın Tatar gibi koltuğunuzda oturmuyorsunuz.





Sn. Fehmi Oktay, vatandaşlar Antalya’da görülen sel olayı acaba ülkemizde de görülür mü diye soruyor. Geçtiğimiz haftalarda Mesarya bölgesi köylerinde görülen sel yine tekrarlanır mı dersiniz?

