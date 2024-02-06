SOSYAL MEDYANIN SESİ

Benim gibi herkes fark etmiştir. Bir haftadır trafik de inanılmaz bir rahatlama var.

Kızılbaş kilisesinin orada açıkgöz şoförler yok.

Gönyeli kavşağında kaçış yollarından kuyruğa dalan açıkgözler yok.

Hamitköy ışıklarında yukarı çıkar gibi dönüp market önünden yasak U dönüşü yapanlar yok.

Citroen ışıklarında araya kaynak atanlar yok...

Yok yok yok yani herkes saygılı ve kurallara uyuyor.

Peki merak ediyorum bu açıkgözler için trafiğin akıcılığını sağlamak için trafik polisimiz neden sabahları belli bu kilit noktalara 45 dakika durması için polis koymaz.

Bir konuda Girne kapısı.

Okulların giriş çıkış saatleri çocuğunu okula bırakanlar ve alanlar neden çocuklarını ve kendilerini riske atıp yol ortasında dururlar?

Sedat Semavi önünde cep var 4-5 araç girebilir ki arkadan da giriş var ara yolda çocuklarını güvenle indirebilirler.

Lefkoşa Türk Lisesi,Demokrasi Orta Okulu, 20 Temmuz Fen Lisesi. Güzel Sanatlar Lisesi bunlar içinde ara yolla AKM'nin oraya girip çocuklarını indirebilirler güvenle ama neden yapmazlar?

Neden Oradaki yaya geçidinde ve o sırada sabahları ve okul çıkış saati polis olmaz?

Kaç çocuk orada ölümden döndü.

Trafik ışıkları çocukların oyuncağı olmuş basıyor karşıya geçiyor güle güle ve karşıda ışık yeşil olunca dalga geçer gibi tekrar basıp güle güle karşıya geri dönüyor .

bunun için bir polis yada zabıta orada görev alamaz mı?

Birçok kişi şikayetci ama malesef sinda gulle geçsin mantığını bırakamıyoruz.

Allah sabır versin...

( Ümit Şeyhun)





Ocak ayı Hayat Pahalılığını %3.84 olarak hesaplayanlar bu ülkede yaşayan insanlar olamaz...

(Göktürk Ötüken)



TL'nin anavatanı Türkiye'de Ocak ayı enflasyon oranı yüzde 6,7, ki bu rakamın gerçeği yansıtmadığı tartışılırken, yavruda bu rakam 3,8 imiş, istatistik kurumu sanırım Marsta yaşar herhalde.

(İsmet Özgüren)



Aynı para birimini kullandığımız TC de ocak 24 ayı enflasyonu %6.7 bizde %3.84.

Bizde hayat daha mı ucuz.

Hangi ürüne bakarsak bakalım, fiyatlar bizde 2, 2,5 katı.

Bu arada bizde hesabı zayıflar daha fazla.

Bu hesaplamayı yapan kurum "Ya hesap bilmez, ya ÇARŞIYA çıkmaz".

(Aziz Şentürk)

