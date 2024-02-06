Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Sn. Cuellar’ın adamızda yaptığı görüşmelerden umutlandığı bildirildi. Sizinle yaptığı görüşmede herhalde siz iki devletli çözüm tezini savunduğunu aktardınız. Buna rağmen Cuellar’ın umutlu olmasının nedeni ne olabilir?



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaretinizde burası için çok önemli projeleriniz olduğunu söylemişsiniz. Acaba bu projeleriniz arasında yeni bir bina yapma olabilir mi? Kolay gelsin.





Sn. Dursun Oğuz, bu aralar ülkede yaşanan sel baskınlarında sizi hiç göremedik. İçişleri Bakanlığı olarak buralarda bulunmamanızın sebebi nedir? İnşallah ciddi bir sorununuz yoktur.





Sn. Fırat Ataser, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi olarak geçtiğimiz hafta oldukça büyük bir sınavı başarıyla geçtiniz. Zira Sadrazamköy, Koruçam ve Geçitköy’de yaşanan sel felaketi sonrasında zamanında müdahale ve çalışmalarla bölgeyi erken toparladınız. Allah kolaylık versin.





Sn. Mehmet Evram, Dumlupınar Spor Kulübü ile Tremeşeli Holdng arasında yapılan isim sponsorluğu sözleşmesi sonrasında Türk Ocağı karşısında alınan farklı galibiyet keyfinizi katlamış olsa gerek.





Sn. Alpay İnce, geçtiğimiz günlerde sizin kulaklarınızı çınlattık. Emeklilik günleriniz nasıl geçiyor? Posta Dairesi’ndeki yoğun insan trafiğini herhalde özlüyorsunuzdur.

