SOSYAL MEDYANIN SESİ

FIRSATÇILAR: Stokçulara anlamlı sürpriz: Tüp gazın fiyatında 10 TL'lik indirim yapıldı... Bu arada Başbakan Ünal Üstel'in halkla yaptığı buluşmalarda, hükümetin fırsatçılara fırsat tanımayacağı mealinde açıklaması oldu... Hükümetin en sonunda fırsatçıların farkına varabilmesi bile olumlu ve önemli bir gelişme... Bu konudaki mücadele ise güçlü ekiplerle kapsamlı ve kararlı bir hamleyi gerektirir... Çünkü fırsatçıların, hizmetten üretime ve ticarete, boy göstermediği tek bir sektör ve alan kalmadı maalesef!.. Küpünü doldurabilmek için fırsatı arsızca değerlendirenler milletin gözyaşına ve feveranına hiç mi hiç bakmıyorlar... Bir türlü başa çıkılamayan enflasyon, genellikle de bu yaygın ve belirgin tiplerin eseridir...

(Ahmet Tolgay)



ÇAĞRI YORUM

Sayın başbakanın eşi geçen gün bölgemizde üreten kadınlarla bir araya geldi.

Çok güzel ve yerinde, olması gereken bir adım.

Basından takip ettiğime göre bölgede kadınlarımızın üreterek ekonomik yönden gelir elde etmelerini hedeflemek çok güzel.

Daha öncede Cumhurbaşkanımızın eşi koza ile el işinin geliştirilmesi yönünde bölgemize gelmişti.

Her adım birey ve toplumu ileriye taşıyacağına inanırım.

Ama...

Ne olur Kıbrıs'ı ve dünyaya mal olmuş el sanatı LEFKARA İŞİni göz ardına atmayın bu sanat Rumlara ait bir sanat değildir. Ortak kültürdür.

Çayırova da bu konuda kadınlarımız ciddi adımlar atarak tarihi bir binada Lefkara işi nin gelişmesi yayılması ve sahiplenmesi yönünde çok önemli adımlar atmışlardır kendi imkanları ve özverili çalışmaları ile. Orda bir LEFKARA EVİ yaratılmıştır. Turizm bölgesi olan bölgemize her yönden katkı sağlayacak bu yeri bu sanatında yaşatılması için görmelisiniz. Buraya da önem vermelisiniz.

Daha önceleri bu merkez ilkokullar tarafından ziyaret edilen bir merkez olmuştu, öğrencilerin haftada bir kursa katılıp işin yaygınlaştırılması hedeflenmiş ve bayağı ses getirmişti.

Umarım yerel yönetim ve turizm bakanlığı da bu konuya ciddi el atar.

(Hüseyin Cumaoğlu)



2024 yılında"teknoloji" çağında insanlığın durumu budur.

Hiç denecek kadar az kitap okuyan ama herkesin elinde telefonlar ve istenilen şekilde güdülen sürüler.

(Hasan Mullaoğulları)



ATALARIN SÖZLERİ :

Rahmetli kayın pederim, Lâpta da tarımla uğraşır, sebze, limon, fıstık, güver v.b üretir, kendi bandabuliyada ( belediye pazarı )ve panayırlarda satardı.

Çök önemli öğütlerinden biri buydu ;

BİR ÜLKE BİNA İLE ZİNA YA KALMIŞSA ,,O ÜLKEDE FELAKET OLUR.

Çok bina ölü yatırımdır , üretim alanlarının daralmasıdır.

Bu kontrolsüz nüfüs artışının da bir sonucudur.

Amerikalı hocamız bize bir ülkede nüfus artışının yıllık 0/0 1.2 olmasını önermisti.

Eğer nüfus artısı ,yıllık 0/0 4 de ve ekonomik büyümede 0/0 3 se, fert basına düşen milli gelir, artmaz, azalır.

Birde üretim azalırken, nüfüs artışı, talebi artıracak ve fiyatlar kontrol edilemez şekilde yükselerek, hiper enflasyona girilecektir.

Zina ,zaten ahlaksızlığın bir farklı tarifidir. İnsan hayatında ve ilişkilerinde ahlak, temel direktir.

Bu yıkılınca insanlığın bütün güzel hasletleri bu yıkıntı altında kalır.

Sonuç ise kayın pederimin söylediği gibi felakettir. Yorumu siz yapınız.

(Yücel Dolmacı)



