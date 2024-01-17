Mesajınız var

Sn. Dursun Oğuz, ülkede kayıt dışı yaşayanların tespiti sonrasında mahkemeye çıkmadan ülkelerine geri gönderilmesi konusunda bir çalışma yapılıyormuş. İnşallah kısa zamanda yürürlüğe konur. Zira ülkedeki cezaevleri doldu taştı.





Sn. Olgun Amcaoğlu, tüp gaz stoku yapan bayileri dün tüp gaz fiyatlarında indirime giderek ters köşe yaparak bir kez daha stokçuları pişman ettiniz. İnşallah bu bir ders olur.





Sn. Hakan Dinçyürek, aldığımız haberlere göre, devlette çalışan doktorların özelde yaptığı muayenelerde reçete yazmamaları için sert uyarılar yapmışsınız. Bu yüzden birçok sigortalı hasta devlet hastanesinden reçete almak için saatlerce sıra bekliyormuş.



Sn. Fide Kürşat, geçtiğimiz gün meclis kürsüsünden değindiğiniz uluslararası terör örgütlerine mensup bomba uzmanlarının İskele bölgesinde yakalanması konusu çok ciddiyetle üzerine gidilmesi gereken bir konu. Umarız hükümet bunun farkındadır.



Sn. Hakan Özsaygın, Kantara Kış Gençlik Kampı için bugün kayıtlar başlıyor. Herhalde geçtiğimiz yaz olduğu gibi yoğun bir talep olacak. Bunun için herhalde kayıt süresini kısa tutacaksınız. Allah kolaylık versin.



Sn. İçim Çağıner Kavuklu, Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ve GİKAD ortak projesi olan nergisler projesi kapsamında nergis hasatları devam ediyormuş. Satışlar umarız beklentileri karşılıyordur.

