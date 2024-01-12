Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, önceki gün açıkladığınız Tarımsal Mekanizasyon Kredi Paketi ve İkinci İlk Evim Kredileri konusunda faizler sanki biraz yüksek. Zaten zamlar karşısında vatandaşın beli bükülmüş durumda. Bu faiz oranlarıyla kredilere başvurmak biraz zor.



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, 2023 yılı enflasyon rakamları da belli olduğuna göre, asgari ücretin belirlenmesinin de zamanı geldi değil mi. Acaba yapılacak toplantıda yeni asgari ücret belirlenir mi?



Sn. Dursun Oğuz, son günlerde gerek büyükbaş gerekse küçükbaş et fiyatlarında artışlar dikkatlerden kaçmıyor. Acaba bu artışların önüne geçmek için sübvansiye yapmak mı gerek? Bu gidişle kasaplar siftah yapamadan gün geçirecek gibi.



Sn. Zeki Çeler, bu aralar sesinizi duymaz olduk. Yerel seçimler sonrasında siyasetten uzaklaştınız herhalde. Ama sizin gibi ileri görüşlü kişilerin siyasette olması şart.



Sn. Fehmi Oktay, deneyimli bir meteoroloji uzmanı olarak ülkemizde bu yılki hava durumunu nasıl yorumluyorsunuz? Etkili yağışlar ve kış havası görür müyüz dersiniz? Yoksa kuraklık sürecek mi dersiniz?



Sn. Dr. Deren Oygar, Güney Kıbrıs’ta Covid-19 vakaları nedeniyle hastanelerde doluluk 100’de 100 olmuş. Bizde durum nedir? Herhalde endişe edilecek bir durum söz konusu değil.

