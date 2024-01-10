SOSYAL MEDYANIN SESİ

Kıbrıslı Türk bir avukatın, Avrupa’da tutuklanması sonrası “yeni” dedikleri “yalan” siyasetin maskesi düştü, hepimize çok daha güvensiz ve belirsiz bir hayat dayatıldığı açıklıkla ortaya çıktı.

Adanın kuzeyinde Kıbrıslı Rumlara ait mülkiyetle ilişkisi olmayan neredeyse kimse yok.

O zaman kimseye rahat yok!

Şimdi ne kadar mal alan varsa, ne kadar mal satan... Hepsi de diken üzerinde... Avukatı, muhasebecisi, emlakçısı... Ne otel sahibine rahat var, ne ev! Avrupa'ya giderken de...Güneye geçerken de tedirgin olacak herkes...

Müzakere masası kurulmazsa yeniden ‘kapan’dayız resm

(Cenk Mutluyakalı)





Ülkemizin Atatürkçü Kıbrıslı Türk Kadını simgelerinden, eğitim dünyamızda çağdaşlaşma yolunda büyük bir iz bırakmış olarak emekliye ayrılmış bulunan Demokrasi Orta - Okulu Müdüresi Sn. Emine Garanti’ye hayatının bu yeni safhasında şahsım ve tüm Ramadan Cemil Camiası adına sağlıklı, mutlu, verimli günler diler, sevgi ve saygılarımızı sunarım.

(Işın Ramadan Cemil)



148 TL

Göz damlası

Sigorta listesinde yok

Şerefeee

Yaşa var ol emekli ve çalışan teşkiladları

(İsmet Ezel)



Bence emeklilikte temel sorun:

Memur emeklisine kan şekeri ölçme makinesi ve çubuğu Sağlık Bakanlığı tarafından bedava verilir.

Sigortalardan emekliye ayrılan bir kişi ise tümünü öder ve alır.

Bu sadece bir örnek!

Evet Sigorta Emeklileri Derneğinin ve Sağlık Bakanlığının bu işlere çözüm bulması gerekir.

Kaldı ki Memur Emeklileri Sigorta Emeklilerinden daha fazla maaş alır!

(Hasan İnce)



Ünlü düşünürün dediği gibi; ceviz yuvarlaktır ama her yuvarlak ceviz değildir.

(Emirali Tatlıdil)





Gelin hep beraber bu ülkeyi kurtaracak siyaseti konuşalım .Kim milletvekili olacak , kim cumhurbaşkanı olacak kim parti başkanı olacak geçin bunları , toplum olarak yok oluyoruz yok .

(Mustafa Emiroğluları)



Biri birinin dişlerini kırmış, sahile ceset vurdu, ormanda ceset bulundu, İranlı sahte pasaportla yakalandı, federalist bir partinin vekili meclis başkan yardımcısının eşi Avrupa polisi tarafından tutuklandı. Federalist diye belirtiyorum çünkü tutuklanma gerekçesi Rum mallarını peşkeşlemek. Soruyorum şimdi kendime, olası bir çözüm durumunda bu ve benzeri olaylar deşifre olmayacak mı? Peki bu olaylara karışan aileler federalist olabilir mi? Peki federalist olan bir parti ihraç seçeneğini gündemine aldı mı? Neyse daha fazla yazmayım da birileri çıkar benim ihracımı ister da üzülürüm.

(Yusuf Özbil)

