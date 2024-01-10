Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Güzelyurt’taki narenciye ihracatçısı Portex şirketini ziyaretinizde yanınızda hem Tarım Bakanının hem de Eğitim Bakanının da bulunması dikkatlerden kaçmadı. Anlaşılan artık bakanlarla birlikte ziyaretlere başladınız.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, ilk ve orta eğitimde ilk dönemin son ders haftasında olunmasına karşın okullardaki öğretmen eksikliği bitmemiş. Anlaşılan bu yıl öğretmenlerde emeklilik furyası çok fazla.



Sn. Özdemir Berova, geçtiğiniz gün Meclis kürsüsünden yaptığınız açıklamada yeni dönemde ‘az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak’ dediniz. Ama bunu her Maliye Bakanı söylüyor, fakat uygulamaya geçilmiyor.



Sn. Kasım Kuni, polis teşkilatının iyi bağlantıları sonucunda Alav Cinayetinin katil zanlılarını Güney Kıbrıs’tan alarak Kuzey’de tutuklamanız çok takdir topladı. Allah kolaylık versin.



Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi olarak başlattığınız yeni projelerle Girne Çarşısının çehresini değiştirme adımını atmışsınız. Allah kolaylık versin.



Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak bölgenizdeki üreticilere daha iyi koşullarda üretim yapabilmeleri adına başlatmış olduğunuz eğitim çalışmaları çok yerinde bir adım. Günümüz koşullarında sağlıklı üretim için bilinçli üreticiler olunması şart.

