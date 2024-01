SOSYAL MEDYANIN SESİ

İsias duruşması için Adıyaman’dayız.

Bugüne kadar her katta yaratılan dayanışmanın, girişimin sonuçları erken ve seri yargılamayı getirdi.

Ailelerin gücü herkesi birleştirdi.

Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi 3 gün üst üste duruşma tayin etti.

11 sanık online yani mahkemede gözlerimizin içine bakmadan, mimiklerini göstermeden dinlendi.

Duygusuz, sorumsuz, pişkin ve laubali bir savunma yaptı otelin sahipleri.

Hiçbir vicdan belirtisi olmadan, sesleri titremeden suçsuz olduklarını iddia ettiler.

Tamamen sorumsuzluk üzerine.

Dün ailelerimizi dinledi. mahkeme.

Rehberleri aileleri ile birlikte.

Güçlüler. Kararlılar.

Adalet istiyorlar.

Kast'tan yargılanmaları talep ediyorlar. Öyle de olmalı.

O anları anlatıyorlar. Anlatılamaz ya.

Gözyaşları hiç dinmiyor.

ISIAS'ın bir kum yığını olduğunu, beton namına emare bulamadıklarını, toprak yığınını elleri ile kazdıklarını, yaşam üçgenlerinin hiçbir şekilde oluşmadığını anlatıyorlar.

Adalet gelecek.

Süreç uzun olacaksa da Adalet gelecek.

Her bir can için.

(Ürün Solyalı)



KINI YORUM.

Canımızı yedik çember çember diye. Bütün çemberlerde yeni yıl süslemesi yapılırken kimse bizimkisi gibi yapamadı.

Bizimkisi yığın toprak süslemesidir, herkes bu modelin peyzajda devrim olduğunu bilemez

(Hüseyin Cumaoğlu)



Garava eyaletinde sıradan bir gün:

- Bu yaptığınız yasal değil, diyorum

- Ben yapacam istediğin yere şikayet et! diye cevaplıyor...

Haklı ne de olsa burası Alsancak! Ayrı bir cumhuriyet burası.

Bir an önce bu Alsancak'ı ayırsınlar KKTC sınırlarından ve kendi yasalarını uygulayacaksa bizde halk olarak bilelim ve ona göre hareket edelim!

(Derya Atamer)





Tasarının 2’inci maddesinde, 1 Ocak 1982 tarihinden sonra elden çıkarılan taşınmazlarda bir defaya mahsus vergi muafiyeti verilmesinde KKTC mülklerinin devrinin vatandaşların lehine korunması amacıyla KKTC vatandaşı olmayanların muafiyet kapsamı dışında tutulması düzenlenmektedir.

Yapamazsınız!

KKTC’de yerleşik gerçek kişiye verilen muafiyet hakkını elinden alamazsınız.

muafiyet ırk veya vatandaşlığa göre değil.

Yerleşik (Resident), ya da yerleşik olmama (Non Resident) hallerine göre düzenlenir.

Yapmayınız!

KKTC’de yargıçlar var!

(Hüseyin Garip)