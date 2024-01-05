Mesajınız var

Sn. Özdemir Berova, son 6 aylık hayat pahalılığı oranının % 51 olmasıyla memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Bu oran Maliyeyi zorlayacak gibi. Allah kolaylık versin.



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, dün açıklanan Aralık ayı enflasyonu oranıyla son 6 aylık hayat pahalılığı % 51’i geçti. Acaba bu rakam asgari ücrete de yansıyacak mı? Yoksa bu kadar yüksek bir asgari ücret artışı öngörülmüyor mu?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak Adıyaman’da başlayan İsias Otel Davası için bakanlık bürokratlarınızdan bazılarıyla birlikte orada bulunuyorsunuz. İnşallah ailelerin beklentileri doğrultusunda Mahkemeden bir karar çıkar ve aileler biraz olsun huzur bulur.



Sn. Süleyman Uluçay, Mağusa Belediyesi olarak Ayluga Göleti’nin Doğal Yaşam Park Projesi’yle düzenlenmesi için DAÜ ve MAKAMER ile bir protokol yapmanız çok güzel bir gelişme. Umarız Mağusalılar için faydalı olacaktır.





Sn. Mehmet Nizam, Çiftçiler Birliği eski başkanlarından olan Ergazi sakini Mustafa Öztürk’ün vefatı nedeniyle çiftçiler üzüntü duymuş. Çiftçiler Birliği için önemli çalışmalar yapan Öztürk için bir anma çalışması yapmanız faydalı olacaktır.



Sn. Mazhar Gujrati, China Bazaar olarak son yıllarda en çok destek verdiğiniz Gençlik Gücü Kadın Futbol takımının üst üste ikinci kez Süper Kupa sahibi olması sizi oldukça mutlu etmiş. Başarılarının devamını dileriz.

