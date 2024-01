SOSYAL MEDYANIN SESİ

Vay be çıkmayacağını bildiğim halde büyük ikramiyeyi hayal ettim.

Bir yat alacaktım, bir porselen, bir Maserati, bir Lamborgini ama olmadı.

Ohh amorti kazandım ama.

Düşündüm sağlığım yerinde olsun biz resimdeki örnekteki gibi 2024 ten razı olurum.

Her nerde olursanız olun sağlıkla kalın

(Hüseyin Cumaoğlu)



Evde kahve-dışarıda kahve...!

20 kahve 50 T’lik kahveden... 5 TL kahve, 5 TL su, 5 TL enerji, 5 TL yıkama, 5tl amortisman, 5 TL görünmez gider.... Bol bol!

Edeeer 30 TL.

10 da kar koyalım olsun 40 TL

BU kıyma ise kedi nerede?

Bu kedi ise kıyma nerede?

100 TL ye kahve mi olur be gardaş....!? Yuh valla

(Hasan Nihat Erduran)



MİLLİ SERVET: Milyonlarca Türk insanının düşlerini süsleyen 400 milyon TL'lik milli piyango ikramiyesi Kolombiya'ya çıkmış!.. Milli piyango ikramiyesi de ihracat ürünü mü oldu?.. "Milli servet ihraç mı edilecek?" sorusu kafalara çengel attı...

(Ahmet Tolgay)



KKTC’de yıl başından önce açıklanan vergi oranlarındaki artış ile, ülkemizin yüksek vergi konusunda İngiliz hükümeti ile rekabet ettiğini görebiliyoruz. Dünyada bilinen bir gerçek de vergi oranlarının artışı ile vergi kaçırma eyleminde de artış olmaktadır.

Dikkat edilecek olursa söz konusu artışlar sabit gelirlilere uygulanan gelir vergisinde olmuştur. Bu kapsamda olan kişiler ya devlet çalışanları ya da özel sektör çalışanlarıdır. Devlet sektöründe çalışanların ödeyecekleri gelir vergisi oranlarının artması onların daha az net maaş almaları demektir.

Aynı durum özel sektör çalışanları için de geçerlidir. Özel sektörde maaş alan ve işvereni aldığı maaşı eksiksiz gösteren kişiler bu durumda daha fazla vergi verecek ve daha az net maaş ceplerine girecektir. Buna ilave olarak bir durum da özel sektördeki işletmeleri etkilemektedir.

Özel sektörde işverenler personeline ödeyecekleri maaştan daha fazla gelir vergisi kesintisi yaparken , bunun karşılığında brüt maaşları daha yüksek göstermek ve çalışanlarının aldıkları net maaşı etkilememeye çalışmaktadırlar. Bu durumda işverenlerin ödeyeceği sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı katkıları da artmakta, çalışan maliyeti arttığından birçok işyeri üç yerine iki kişi çalıştırma durumunda kalacaktır. Bu da daha fazla işsizlik demektir.

Diğer taraftan zaten özel sektör gerçek maaşları göstermezdi münakaşasına girilirse esasen bu durumda zarar görenlerin her yönden vergisini ödeyen çalışanlarının hakkına sahip çıkan işverenler olduğu da görülecektir.

Üzerinde durulması gereken kayıt dışılığın kayda alınmasıdır. Bunun tersi kayıt dışılığı artırır.

(Turgut Deniz)



Bugün Lapta üzerinden Lefkoşa'ya sürdük, dönüşü ise Şillura (Yılmazköy), Larnaka Lapitou (Kozanköy) üzerinden yaptık. Dağ yolu yer yer çökmesine rağmen hala daha çok zevkli bir yol. Öte yandan gerek Lapta, Karava (Alsancak) çevre yolu gerekse Şillura yollarının kenarlarını ilk defa çöpten arınmış gördüm. Birileri buralara el atmış. Kim ise el atan ona gönülden Teşekkür eder ve devamını bekleriz! Temiz yolda seyahat etmek ruhunuzu da arındırıyor.

(Mete Hatay)