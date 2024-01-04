Sn. Ersin Tatar, BM Genel Sekteri Gutteres’in Kıbrıs Temsilcisi olarak atayacağı kişi olarak açıklanan bayan Cuellar’ın göreve ne zaman başlayacağı konusunda size bilgi verildi mi? Bu arada Colin Stewart, adadan ayrılmadan önce liderlerle görüşecekmiş. Acaba tarih var mı?



Sn. Özdemir Berova, geçtiğimiz yıl başlayan geriye dönük kredi karı alış-verişlerine % 1 iade ödemeleri bu yıl içinde devam edecek mi acaba? Zira bazı vatandaşlara yeni yılla birlikte hesaplarına para yatırılmış.



Sn. Hakan Dinçyürek, son iki yıldır temelleri atılacağı söylenen Lefkoşa’ya yeni devlet hastanesi için bu yıl bir çalışma var mı? Yoksa öncelik diğer bölgelerde bitirilemeyen hastanelerin bitirilmesi mi olacak?



Sn. Hüseyin Garip, eski bir vergi uzmanı olarak ülkemizde 2024 yılı ile birlikte yürürlüğe giren yeni gelir vergisi oranları konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu iş herhalde Anayasa Mahkemesi’nden döner gibi duruyor.



Sn. Dalman Zaifoğlu, dün itibariyle siz de emekliler kervanına katılanlar arasında sizde girmişsiniz. Hadi hayırlısı olsun diyelim. Emeklilik hayatınız için planlar yapılmıştır herhalde.



Sn. Raif İlker Buran, bir meteoroloji uzmanı olarak bu yıl kış aylarını görebilecek miyiz diye sorularla herhalde karşılaşıyorsunuzdur. Zira ocak ayının ilk haftasında bile sonbahar havasını yaşıyoruz.

