SOSYAL MEDYANIN SESİ

Olgun Bey ülkemizin içinde bulunduğu vergi adaletsizliğini çok güzel özetlemiş. Bu ülkede o kadar çok gerçek kazancı üzerinden vergi ödemeyen insanlar varken, çevremizde gözle görünür bazı sektörler hızla büyüyüp bu kazancının vergisini devlete ödemezken sizin maaşı elinizde olan bodrolu çalışana getirdiğiniz bu vergi düzenlemesi adil mi? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor. Haa pardon, sizin cebiniz dolu

(Selda İçer)



Dava etmek yetmez, tutun içeri sokun bu insanları...

Evlatlarını, annelerini, babalarını, öğretmenlerini, eşlerini size emanet ettiği için...

Şampiyon evlatlar yetiştirdikleri için...

Adelet aradıkları için...

Bir o kaldı yapmadığınız çünkü...

(Evren Bahtıkara)



Evladını yitirmiş bir babaya, acıların en büyüğünü yaşamış ve halen yaşamakta olan bir babaya yapılabilecek en anlamsız şey bu olsa gerek.

Bir vatandaş Enver'in bir paylaşımı nedeni ile şikayetçi olmuş ! Açıklama da bu..

Utanç verici ! O şikayetçi olan aklı evveli tanrıya havale ediyorum.

Enver Karakaya yalnız değildir..

(Tolga Atakan)



Başarı mutluluğun anahtarı değildir ama

mutluluk başarının anahtarıdır.

İşini severek yaparsan, başarılı olursun.

(Eralp Şerifoğlu)



Japonya'daki deprem çok mühim haber değeri görmedi, TAK da zaten rakamı yazmadı, 7.5 büyüklüğünde, yıkım etkisi 9'larda can kaybı 30, artmasından korkuluyor dendiğinde yüzlü rakamlardan bahsedilmektedir, Türkçesi depremde ölüm Allah'ın taktiri, kader değil, iş bilmezlik demek, örneğin yumuşak zemine bina yapamamak demek, biryandan heyetle törenle dava takip etmeye gidip, diğer yandan Gaziveren'de yumuşak zemine bina yapılması için izin verme iki yüzlülüğü yapmamak demek...

(Murat Kanatlı)



Japonya'yı 2023'ün son günlerinde 7 şiddetinden büyük iki deprem ve ekranlarımızdan dehşetle izlenen tsunami dalgaları vurdu... Dehşetin bilançosu ülke genelinde sadece 24 ölü bir kısım yaralı.. Başka bir ülkede olsa tarifsiz bir cehennemin yaşanacağı boyuttaki bu darbeleri böylesine hafif atlatan Japonya, doğal afetlerle ve özellikle depremle savaşımda tüm ülkelere dershane oluşturacak konumda... Ama kuşku yoktur ki Japonya'nın bu konuma gelebilmesi uğraş ve zaman açısından hiç de kolay ve kısa olmadı... Felaket etkilerini sürdürürken Japonların soğukkanlılığı ve önlemlerini hiç paniksiz almaları da dikkat çekiciydi... Japonya'nın bu güvenlik ve moral birikimini tüm ülkelerin kendilerine örnek almaları ve kendi coğrafi ve de yönetsel yapılarında kurumsallaştırmaları gerekir... İklim ve doğa koşullarının hızlı değişimler geçirdiği yorgun dünyamızda benzeri felaketlerle her ülke, her an karşı karşıyadır... Felaket piyangosunun kime çıkacağı hiç de belli değil.. Tedbirsizlik ve bilinçsizlik facia demektir... Geçmiş olsun Japonya..

(Ahmet Tolgay)