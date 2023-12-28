SOSYAL MEDYANIN SESİ

HATIRLATI YORUM.

10 Yıllar canımız burnumuzda seyahat ettik bu kötü yollarda.

Çukurlarını doldurduk trafik levhalarını diktik reflektörlerini çaktık gün oldu yol içine kırmızı boyalarla uyarı işaretleri yaptık. İhaleler yarım kaldı yollarımız dökülü atılı kaldı.

Çok şükür şimdi yumurta yuvarlasan kırılmayacak yollar, çizgileri, uyarı levhaları ile güvenli yollarda seyahat edebiliyoruz. Emeği geçen katkı koyan herkese teşekkürümüz bir borçtur.

Ammmmaaa. Yahu hız tespit kamerasını diktiniz. Alt yapısını yaptınız bir elektriğin bağlanması kaldı. Çok mu zor? Zoru zaten başarmışsınız. Okyanusu gecmişsiniz derede boğulmayın. İnsanlar orda radar görünce hızlarını kurallara göre ayarlarlardı ama malesef kameranın çalışmadığını öğrenenler sürat tahditine uyumamaya başladı. Allah aşkına şunu hizmete koyun da bir çuval inciri berbat etmeyin.

Allah korusun günahı boynunuza olmasın.

Hade sadece 1 günlük iş.

(Hüseyin Cumaoğlu)





DARISI BİZİM POLİSİMİZİN BAŞINA: Suç örgütlerine ardı ardına yapılan operasyonlarda el konularak polis aracına çevrilen 23 lüks araç İstanbul sokaklarında devriye görevlerine başladı. Trafik polisine tahsis edilen bu lüks ve pahalı araçların arasında Ferrari de var son model Bentley, BMW, Mercedes de... Gerçekten ilham verici... Darısı bizim polisimizin balına... İflah olmaz suçluların arabalarına el konulsun ve bunlar suçlularla mücadele operasyonlarında kullanılsın... Ne kadar da isabetli olur?..

(Ahmet Tolgay)



Ülkemizde sadece son 3 günde ortaya çıkan devlet üst kademe yetkililerinin rüşvet ve haraç bağlantıları, daha da üst kademelerin mafya - siyasetçi - rüsvet ilişkileri ve siyasetçilerin bu iddialar hakkında sessiz kalmasından utanan Japon bakan Banakoma Buinbelereko harakiri yaparak intihar etti.

Bakan Banakoma Buinbelereko bıraktığı veda mektubunda "her gün KKTC'deki meslektaşlarım için utanmaktan helak oldum be yavvolem, insan içine çıkmaz oldum. Nasıl bir eşşek derisi var bu yüzsüz gamaşalarda ki utanmazlar, istifa da etmezler. Bizde bunların yüzde biri olsa bakanlar kurulu toplu harakiri yapardı. Ben bu utançla yaşayamam. İntihar ettiğim kılıcı da alsınlar sırayla bir yerlerine soksunlar" dedi.

Japon bakanın intiharı Japonya'yı derinden sarsarken KKTC'de kimse durumu **klemedi ve yılbaşı günü ne yeyip içeceğinin telaşında hayatına devam etti.

(Cenk Özdağ)



Mağusa iken para yokdu amma bandomuz

Radyomuz Sakarya ilk okulumuz halk evimiz mücahitler gazinomuz vardı

Gazı Mağusa olduk parra gani amma hiç biri yok.

(İsmet Ezel)



Gözünüz kör olacak olsa özel hastaneler dahil acil bir göz doktoru bulamazsınız! Demek ki memleketin daha çok göz doktoruna ihtiyacı var.

(Emirali Tatlıdil)

