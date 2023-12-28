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Sn. Ersin Tatar, maşallah tam bir ‘Evliya Çelebi’ gibi Türkiye’nin her ilini geziyorsunuz. Ama Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını Türk vatandaşlarına anlatmak gerek değil mi?
 
Sn. Hakan Dinçyürek, yeni yıl ile birlikte sigortalıların istedikleri ilaçları alabilmeleri için yeni uygulamanın devreye girmesi vatandaşı bir nebze olsun rahatlatacaktır. Zira ilaç fiyatları her geçen gün uçuyor.
 
Sn. Özdemir Berova, memur maaşlarında vergi kesintisinin % 40’a çıkartılacak olması sendikaları ayaklandırdı. Bizce bu konuda keşke görüş alışverişi yapılsaydı. Zira sendikalar bunun peşini bırakmayacaktır.
 
Sn. Metin Feyzioğlu, Gazeteciler Birliği’nin önceki akşamki yeni yıl resepsiyonunda sizi de gördük. Basın çalışanlarıyla bol bol sohbet etmişsiniz. Acaba en çok hangi konu konuşuldu?
 
Sn. Emin Akkor, Gazeteciler Birliği olarak her yıl yaptığınız yeni yıl resepsiyonu oldukça iyi bir katılımla gerçekleşirken, meslektaşlarınızın kaynaşması acısından da güzel bir organizasyon olmuşü. Daha nice yıllara diyelim.
 
Sn. Hasan Sertoğlu, Futbol Federasyonu olarak bu yıl yerli futbolcuları ve antrenörleri de düşünerek Aksa liglerini Perşembe ile Cuma günleri BTM liglerini ise Cumartesi oynatacak olmanız çok yerinde bir karar olmuş.
 
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