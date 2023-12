SOSYAL MEDYANIN SESİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21-25 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç'ın ev sahipliğinde, mücahit ve şehit ailelerine verilen yemeğe katıldı..

Şehitlerin mezarlarını ziyaret edip çiçek koyacaklarına yeme içme aleminde lanet olsun çok yazık kırgınım üzgünüm görmedim, duymadım, sosyal medyada olsun okumadım....Törenler, kutlamalar, gösteriler, resmi geçitler yaşadık 20 Temmuz ve 15 Kasım KKTC kuruluşu vesilesiyle.. Süper milliyetçi geçinen yetkili yetkisiz bakanlar bakmayanların vatan, bayrak, millet nutukları attılar....amma hiçbirinin şehitlikleri ziyaret ederek bir fatiha okuduklarını görmedim duymadım.. Bu gün ,güven ve refah içinde yaşamamız için canlarını verenleri unutmak çok ayıp ve yazık.. Ben görevimi yaptım. Ziyaret ettim, çiçek ve buhur bıraktım, Fatiha da okudum. Helal olsun.

(Celal Harun)



Bizim zamanımızda "Accıhanelerin" kulağa hoş gelen isimleri yoktu ama;

Keseye uygun, muhteşem lezzetli yemekleri vardı.

Bizim zamanımızda yemekler, " Mini Morrisin" tekerlek tası kadar tabaklarda sunulmazdı ama,

Tabaklara konulan; göze hoş gelen, doyuran ve besleyen yemeklerdi.

Bildiğim, bizim İskelede;

Aşçı Hüseyin, Aşçı Hasan, Aşçı Arif ve Kebapçı Bağdadi,

" Ben benim" diyen Diyetisyenleri ve Gastrologları"

Cebinden çıkarırdı.

(Hüseyin Garip)



Avrupa Adalet Divanı, futbol müsabakaları düzenleme yetkisinin yalnızca UEFA ve FİFA'nın tekelinde olmadığının altını çizip, Avrupa Süper Liginin engellenmesinin, Rekabet Kurallarına aykırı kabul edip, UEFA ve FİFA'nın aleyhine bir karar verdi.

Avrupa Birliği Rekabet Yasası'nda çalışan biri olarak, ABAD, bundan sonraki kaosun da fitilini ateşleyecek gibi görünüyor....

(Niyazi Nizam)



Tanrım ne çok ölüm.. Apansız ummadığımız insanlar bakıyorsunuz uçup gitmiş.. Ne yaş ne baş.. Hayat perdesini her an kapatabiliriz.. Bunu bize fısıldamıyor adeta haykırıyor yine bizzat hayat!!..

2023 hiç sevmediğim yıllardan oldu.. Hem sevdiğim insanlar gitti.. Saygı duyduğum büyüklerim.. Küçücük çocuklar o kelimeyle birlikte telaffuz etmek istemediğimiz.. Savaşlar yiten masumlar.. Çıkarcı dünyanın pis yüzüyle yine yeniden göz göze gelmek.. Kendi özelime baktığımda içinde olduğum kaotik süreç..

Her şeyin bir anda alt üst olup bazen de ansızın bitebileceği sarkastik bir oyun.. Payımıza ne düşer bilmiyorum.. Ama hepimize şans diliyorum....

(Bala Kayadelen)