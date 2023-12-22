Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, 21 Aralık Şehitler Haftası nedeniyle şehit ailelerine yönelik bir yemek vermişiniz. Ancak birçok şehit ailesi bu yemeğe davet edilmemiş diye serzenişleri var. Bizden iletmesi.



Sn. Hakan Dinçyürek, Güney Kıbrıs’ta Covid vakalarında son bir hafta içinde hastanelere yatan sayısı ikiye katlanmış. Acaba ülkemizde bu konuda bir istatistik var mı?



Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı olarak ülkede satılan taşınmaz mallarla ilgili olarak gereken incelemelerin yapıldığını ve korkulacak bir durum olmadığını söylemişsiniz. İnşallah söylediğiniz gibidir.



Sn. Halil Kasım, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi sınırları içindeki kavşaklarda yeni yıl süslemesi yaptırarak bölgenize farklı bir hava katmışsınız. Eee artık değişim zamanı değil mi?



Sn. Gürsel Benan, 21 Aralık Şehitler Haftası nedeniyle yaptığınız konuşmada "Geçmişi unutmayız ama kin ve nefret ikliminin sonsuza dek sürdürülmesini de istemeyiz." sözleriniz çok yerinde. Ancak bunu karşı tarafta idrak etmeli.



Sn. Mahmut Özçınar, Belediyeler Birliği Başkanı olarak son haftalarda ülkemizdeki belediyelere ziyaretlerde bulunuyormuşsunuz. Acaba bu ziyaretlerde gözlemleriniz ne oldu? Belediyelerimiz ekonomik olarak bir düzelme içine girdi mi?

