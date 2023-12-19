SOSYAL MEDYANIN SESİ

Oha bile değil

Havaalanı Ağası Emrullah Turanlı'ya kimin dur diyeceğini doğrusu merak ediyorum. Adam bunlar benim cebimdedir dedikten sonra ben yaparım olur mantığı ile pupa yelken gidiyor.

3 günlüğüne İstanbul'a giden oğlum arabasını Ercan'a park etti. Dönüşte park ücreti olarak kendisinden 800 TL ücret istendi.

Yahu adam 4 senede bitireceği Ercan'ı 12 senede bile bitiremedi. Çünkü mamma kuvvetli. Hortumdan dere gibi akıyor. Deli mi de bitirecek. Hala eksiği var. Bir değil iki değil sayısını bende unuttum vergi indirimi uygulanır. Ercan'ın etinden, sütünden, derisinden tüyünden ne varsa faydalanır. Birde vergi muafiyeti alır. Üstüne üstlük 3 gün için park ücreti 800 TL talep eder. Oha demeyeceyim. Yuhh hiç demeyeceyim. Ama içimden ne söylediğimi tahmin edin.

Nerde bu devlet. Pardon devlet bir kurumdur. Onu idare eden hükümetlerdir. Ehhh o zaman bu adama birisi yeter artık dur diyecek hükümet yok mu?

(Taner Ulutaş)





Güneyde 25 euro araç sigortası karşılığı 1.2 milyon euro teminat var.

Kuzeyde 500 bin TL teminat…

45 euroya 365 gün sigorta yapmak, Kıbrıslı Türklere…

Kıbrıslı Rumlara, 25 euroya sadece bir ay…

Fırsatçılık ve vurgun değil mi?

En önemli utanç şu…

Güneyde yapılan sigortada 38 milyon euroya kadar yolcular da sigortalı!

Kıbrıslı Türk bir yolcu, güneyde, sigortalı…

Oysa…

Kuzeye gelen Kıbrıslı Rum yolcular sigorta kapsamının dışında…

(Cenk Mutluyakalı)





"Federasyon" tezimiz ta 1964 yılına dayanır. Ancak coğrafi zemin dayanağı yoktur gerekçesiyle kabul görmemişti. Zaten ne Rum tarafının, ne de dönemin arabulucularının kafasında böyle bir çözüm şekli yoktu. Onların düşündüğü ve bizim de reddettiğimiz çözüm, Türklere azınlık hakları verilmesi ve ne tür garanti verilebileceğinin de görüşülmesi şeklindeydi. İlginç olan diğer bir şey, "utanç barikatları" ibaresinin o yıllarda da kullanılmış olması.

(Aytuğ Plumer)



Eğitimi Yerlerde Süründürenler Utanmalı: Hafta sonu yapılan kamu yeterlilik sınavındaki son derece düşük başarı oranları ülke eğitiminde büyük bir sıkıntı olduğunun yeni göstergesi... Çok üzücü... Bu ülkenin eğitimi yerlerde sürünüyor... Tüm suçlular ayağa kalksın, hesap versin... Ülkenin ve halkın geleceğiyle oynuyorlar... Hem de pervasızca...

(Ahmet Tolgay)



Bugūne kadar Japonya'dan araçla birlikte gelen orijinal belgeyi gösterebiliriz diyen bir galerici görmedim duymadım, ki o belge en önemlisi aracın orijinal kilometresini ve aracın ūzerinde çiziğin bile bilgisini veren bir belgedir.

(Gökhan Öztürk)

