Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, İstanbul’da TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapmış olduğunuz görüşmenin ana maddesi herhalde yeni atanan BM Kıbrıs Özel Temsilcisi olmuştur. Acaba politikanızda bir değişim söz konusu olacak mı?
 
Sn. Ünal Üstel, sessiz sedasız İstanbul’a giderek Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmeniz dikkat çekti. Herhalde bu görüşme hükümet olarak elinizi daha da güçlendirdi.
 
Sn. Sadık Gardiyanoğlu, dün Meclis’te görüşülen bakanlığınız olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinde en çok eleştiri nüfusu bilinmeden yapılan bütçe nedeniyle büyük sıkıntı yaşanacağı yönünde oldu. Siz herhalde bir nüfus öngörüsü yapmışsınızdır.
 
Sn. Hasan Taçoy, başınız sağolsun. Baldınız Esra hocanın vefatı nedeniyle başta siz ailesi olmak üzere sevenlerine Allah sabır versin diyoruz. Merhumeye de Allah’tan rahmet diliyoruz.
 
Sn. Sinem Baştaş, Gönyeli Kulübü’ndeki Asbaşkanlık görevinizden istifa etmişsiniz. Anlaşılan kulüp yönetiminde görüş ayrılıkları oldukça büyümüşe benziyor. Hayırlısı olsun diyelim.
 
Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele kökenli Rumlar taşınmaz mallarının yabancılara satılması nedeniyle konuyu hukuk savaşına çeviriyormuş. İnşallah belediyeniz bu olaydan mağdur olmaz.
 
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