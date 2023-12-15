SOSYAL MEDYANIN SESİ

Kıbrısımın en sevdiğim zamanı. Yolda giderken yavaş yavaş yeşeren ekinleri seyretmek paha biçilmez bir huzur benim için.

Peki bu huzur ne kadar daha sürebilecek?

Hergün artan cicili bicili inşaat reklam panoları kimileri için heyecan yaratırken bu yollar beton duvarlarla çevrelendiğinde, üretim yapılacak toprak kalmadığında ne hissedeceğiz acaba?

(Ayşe Uzun)





Kıbrıs sorunu konusunda bir BM temsilcisi atanması



Kıbrıs Rum Yönetimi uğraşa, uğraşa en nihayet bir BM Temsilcisi atanmasını sağladı. Türk tarafının da rızası alındı. Atanan BM Temsilcisi, Kolombiya'lı diplomat Bayan Maria Angela Cuellar. Yakında Kıbrıs'a geliyor. Rum Yönetimi bu temsilcinin atanmasını sağladı ama, bu iş tam istediği gibi olmadı. Mesela Rum Yönetimi bunun devamlı bir temsilci olmasını ve Güvenlik Konseyine rapor vermesini istiyordu. Türk tarafı ise bu temsilcinin 6 aylığına atanmasını ve Güvenlik Konseyinin değil, doğrudan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in şahsi temsilcisi olmasını istiyordu ve öyle de oldu. Bu temsilcinin yetkileri de çok sınırlı tutuldu. Sadece iki taraf arasında bir yakınlaşma var mı diye bakacak. Yani iki tarafın çözüm konusunda ne düşündüklerini anlayıp Genel Sekretere bilgi verecek. Anladığım kadarı ile çözüm teklif etme yetkisi olmayacak. Böylece başlayacak temaslardan ne çıkacağı da merak konusu. Rum tarafının, bu temsilciyi kullanarak, sonuçta Türk tarafını suçlamak için bir bahane bulacağına inanıyorum. Taraftarları olan devletler de bunun üzerine yine Türk tarafını suçlama bombardımanına tutacaklar. Böyle bir planları var. Ayrıca, bu temsilcinin görevi daha sona ermeden, Rum Yönetimi, görevinin uzatılmasını isteyecek. Türk tarafı bunu ret ederse, Rum tarafı tekrar Türkler aleyhine propagandaya başlayacak. Böylece bir müddet, iki taraf arasında bir propaganda savaşı olacak. Bütün bu ihtimaller nereden çıktı diye sorulabilir. Bu ihtimaller Rumların geçmişte uyguladıkları taktiklerdir de ondan. Hükümet olarak tanınmaları da işlerini kolaylaştırıyor. Dikkatimi çeken bir diğer olay da, Kıbrıs konusunda atanan temsilcilerin daha çok Latin Amerika ülkelerinden olması. Mesela ilk etapta aklıma gelenler Galo Plaza Lasso, Perez de Cuellar, Alvare de Soto ve şimdi de Maria Cuellar. Arada atladığım başka görevliler de olabilir. Başta da belirttiğim gibi, bu yeni temsilci vasıtası ile yapılacak temasları, Rum Yönetimi uzatmaya ve Türk tarafının tanınma çabalarını baltalamaya çalışacaktır. Türk tarafı, Rum tarafına bu fırsatı asla vermemelidir.

(Cemal Yetiş)



Asla cevaplanmayan soru:

"mersinlik yangını araştırma komitesi raporu nerede ? !!!"

Mersinlik Yangını'nı hatırlıyor musunuz ?

Muhalefet ve hükümetin kurduğu Araştırma Komitesi'ni hatırlıyor musunuz ?

Bu komitenin meclis iç tüzüğüne göre 3 ay içinde rapor sunması gerektiğini, üzerinden bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen ortada bir rapor olmadığını biliyor musunuz ?

Siz bilmeyebilirsiniz ama mesela aşağıda isimleri olan o komite üyeleri biliyor !!!

Mesela o mecliste olanların hepsi biliyor !!!

Ama gelin görün ki bu rapor hakkında tek bir cümle kurmuyorlar !!!

(Turgut Alas)



Hiç bir şeye geç kalmayınız.

Bugünün telafisi,

Yarının ise garantisi yoktur.

(Hasan Karas)

