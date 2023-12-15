banner913
banner932
Tüpgaza zam, akaryakıta indirim
Tüpgaza zam, akaryakıta indirim
18 0
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
67 0
 
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
16 0
Rallide 17 ekip yarışacak
Rallide 17 ekip yarışacak
47 0
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
14 0
14 derneğin 19 projesine 779 bin 850 TL'lik mali yardım
14 derneğin 19 projesine 779 bin 850 TL'lik mali yardım
12 0
Şehit Hasan Kara'ya 35 yıl sonra ilk anma
Şehit Hasan Kara'ya 35 yıl sonra ilk anma
30 0
banner996
banner985

Mesajınız var

banner989

banner974
Mesajınız var
banner971
Sn. Ersin Tatar, fotoğrafçılığa olan ilginiz nerede geliyor? Doğadan çektiğiniz güzel fotoğrafları sergiyle paylaşmanız çok anlamlı oldu. Hayırlısı olsun diyelim.
 
Sn. Hüseyin Çavuş, Tarım Bakanlığı olarak açıkladığınız 2022-23 üretim sezonu tahıl alanlarında kuraklığı giren alanlar arasında birkaç bölge dışında diğer bölgelerin % 70 ve %50 kuraklığa girmesi dikkat çekti.
 
Sn. Hakan Dinçyürek, 2024 yılı bütçesinde Sağlık Bakanlığı’na ayrılan bütçe sizce yeterli mi? Zira kadroların doldurulması için yeni istihdamlar yapılması ve yeni araç gereçler alınması şart gibi.
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarını düşürürken, tüp gaz fiyatlarını yükselterek dengelemişsiniz. Akaryakıtta yapılan indirim biraz geç kalınsa da vatandaşa biraz olsun moral olacaktır.
 
Sn. İnanç Babaliki, Mağusa bölgesinin tanınmış simalarından olan babanız Ali Babaliki’nin vefatı nedeniyle başta size ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhuma da Allah’tan rahmet diliyoruz.
 
Sn. Ruşen Karakaya, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği olarak ülkedeki tüm ilçelerde dün akşam yaptığınız eylem ile Isias Davası’nda kararlılığınızı göstermişsiniz. Umarız bu mesajlar yerine ulaşacaktır.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.