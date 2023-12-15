Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, fotoğrafçılığa olan ilginiz nerede geliyor? Doğadan çektiğiniz güzel fotoğrafları sergiyle paylaşmanız çok anlamlı oldu. Hayırlısı olsun diyelim.



Sn. Hüseyin Çavuş, Tarım Bakanlığı olarak açıkladığınız 2022-23 üretim sezonu tahıl alanlarında kuraklığı giren alanlar arasında birkaç bölge dışında diğer bölgelerin % 70 ve %50 kuraklığa girmesi dikkat çekti.



Sn. Hakan Dinçyürek, 2024 yılı bütçesinde Sağlık Bakanlığı’na ayrılan bütçe sizce yeterli mi? Zira kadroların doldurulması için yeni istihdamlar yapılması ve yeni araç gereçler alınması şart gibi.



Sn. Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarını düşürürken, tüp gaz fiyatlarını yükselterek dengelemişsiniz. Akaryakıtta yapılan indirim biraz geç kalınsa da vatandaşa biraz olsun moral olacaktır.



Sn. İnanç Babaliki, Mağusa bölgesinin tanınmış simalarından olan babanız Ali Babaliki’nin vefatı nedeniyle başta size ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhuma da Allah’tan rahmet diliyoruz.



Sn. Ruşen Karakaya, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği olarak ülkedeki tüm ilçelerde dün akşam yaptığınız eylem ile Isias Davası’nda kararlılığınızı göstermişsiniz. Umarız bu mesajlar yerine ulaşacaktır.

