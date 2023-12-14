SOSYAL MEDYANIN SESİ

Az önce sanayi bölgesinde bulunan iş yerime genç bir kadın gelerek Türkiye'den yeni geldiğini ve çocuğunun ihtiyaçları için benden para yardımında bulunmamı istedi. Elbette ki kimse bu durumda olmak istemez ama devlet devlet olsa yönetenler adam olsa bu insanları adaya sokmaz. Katili bunun içinde ,mafyası bunun içinde ,hırsızı bunun içinde ,dilencileri bunun içinde . TC’nin istemediği kim varsa Kıbrıs'a gelir ve bizim efendilerde korkularından yok deyemez tabi içeri alır ama onlarda haklı elleri mahkum koltuktan olacaklar çünkü, mammadan olacaklar çünkü. Esnafı dolandıran adam vekil olup mecliste olduktan sonra ne beklen bunlardan zaten Yeter be artık yeter biz kendi memleketimizde güvende değiliz.

(Ceran Tunalı)



Dünya üzerinde yaşayan tüm insanların en büyük rüyaları refah içerisinde yaşamaktır.

Bir refah ülkesi olmak, refah ülkesinde yaşamak gibi istekler kişilere neyi ifade etmektedir ?

20. yüzyılın ilk yarısında yaşayan insanlar yine 20. yüzyılın diğer yarısından sonra ortaya çıkan elektronik gelişmeleri gördükçe ‘’ herkes refaha kavuştu ‘’ derlerdi. Yani onlara göre uçakla bir yerden bir yere kısa zamanda seyahat etmek, evde televizyon sahibi olmak, araba sahibi olmak gibi şeyler birer refah göstergesiydi.

Aslında bunlara sahip olmak refah bir yaşamın parçaları olabilir. Ancak tek başına bunlara sahip olmak yaşanan ülkenin refah ülkesi olduğu anlamını vermez.

Refah ülkesi demek gerek devletin gerekse o ülkede yaşayan insanların belirli bir refah düzeyine ulaşmış olması demektir. O zaman bütünüyle bir refah ülkesinden bahsedebiliriz.

Öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki refah düzeyi yüksek bir ülkenin devleti o ülkede yaşayan bireylerden daha zengindir.

(Derviş Kemal Deniz)



KOSKOCA GAFINDAN DOLAYI FARUK KOCA'NIN HAYATI KARARDI: Stadyumda hakem döven eski AKP milletvekili, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, yaptığı o koskoca gaftan dolayı fena halde gündem oldu ve hayatı da bir anda karardı... Yüzbinlerce protesto aldı, tutuklandı, Ankara Gücü Başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı, partisi AKP'den ihraç edildi, yargıya havale edildi ve daha neler!... Değer miydi tüm bunlara?.. Dünyanın gözleri önündeki o kontrolsüz aşırı şiddetin ne gereği vardı sanki?.. Keşke beğenmediği maç hakemini protesto etmek adına Kıbrıslı Türk futbol fanatikleri gibi "hakeme renga" diye bağırıp sinirlerini yatıştırsaydı orada!...

(Ahmet Tolgay)



2023 yılında Bakanlar Kurulu, yabancılara 1493 konut 402 de arazi satışı için izin vermiş. Çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları...Rusya, İngiltere, İran ve Alman uyruklular geliyor ardından...

Hep Ruslar, Araplar, İsrailliler üzerinde tartışılsa da mesele mal alanların çoğunluğu TC uyruklu çıktı. Yeni Bakış’ın iddiası böyle…

Kaçtır soruyoruz, "yabancı" tanımınız nedir, "KKTC yurttaşları dışında kalanlar” mı? Türkiye "yabancı ülke" mi bu tanımda "yerli" mi?

Çünkü buralarda "Kıbrıs" yabancı ülke oldu, "Türkiye" yerli!

Milli İstihbarat Teşkikatı'na kadar gitse de mesele halen ortada "resmi" bir rakam yok!

Dursun bakan, son bir yılda kaç mülk satıldı - en azından kayıtlı - ve etnik kimliklerine göre nedir bunun dağılımı?

Biraz da bilgi lütfen!

Biraz da açıklık, şeffaflık…

(Cenk Mutluyakalı)

