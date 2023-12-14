Mesajınız var

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Sn. Ünal Üstel, 5 yıl içinde ülkeye kablo ile elektriğin geleceğini ifade ederek bu projenin 2024’te başlayacağını ifade ettiniz. Acaba Türkiye’den kabloyla elektriğin gelmesi sonrasında Kıb-Tek’in fonksiyonu ne olacak?
 
Sn. Hüseyin Çavuş, geçtiğimiz günlerde seracılara yapılan hibe desteği gözden kaçmadı. Bu arada sera ürünlerinin bazılarının fiyatlarının normal olurken, bazılarının ise uçuşta olmasına vatandaş pek anlam veremiyor…
 
Sn. Sadık Gardiyanoğlu, yeni asgari ücret konusunda yapılacak olan toplantılar sonucunda ortaya çıkacak rakam sanki belliymiş gibi bir hava var. Siz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak net asgari ücretin ne olmasını öngörüyorsunuz?
 
Sn. Ahmet Özant, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği olarak Sosyal Sigortalar Dairesi’nin İdari Meclisi’nde 31 yıldır neden bir sağlıkçının olmadığını sorguladınız mı? Bu konuda Tabipler Birliği olarak ısrarcı olursunuz inşallah…
 
Sn. Sadık Özbilgehan, Merkez Hakem Komitesi olarak hakem atamaları konusunda KTFF Başkanı’ndan dikkatli olmanız konusunda yine sitem almışsınız. Hakemlerimizin çok yıprandığının farkındayız… Fakat biraz dikkatli olmakta fayda var…
 
Sn. Mehmet Nizam, Çiftçiler Birliği olarak bu yıl da acaba deneme ekimleri yapmayı planlıyor musunuz? Zira geçtiğimiz yılki deneme ekimleri yağış azlığı nedeniyle pek anlaşılır olmamıştı…
 
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