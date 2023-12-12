SOSYAL MEDYANIN SESİ

Zat-ı muhteremler yeni havaalanı açılalı aylar oldu daha bir elektrik sorununu çözemediler... Yüzlerce insan yine uçuşlarını daha da kötüsü bağlantılı uçuşlarını kaybetti...

(Tekin K. Birinci)



Ne oldu belediyeleri birleştirme reformu?

Tam bir reform vallahi. Hem de yüzde yüz bir reform. Birleşen belediyelerde borçlu olanın tüm borcu yine halkın ensesine yüklendi. Yani borcu halk ödeyecek. Reform borç ödeme anlamındaymış söyledik anlatamadık.

Belediyelerin tüm vergileri yüzde yüz artırılırken halkın boynu değil kıl inceliğinde, belim kadar çelik halat olsa yine kopmaya mahkum.

Kimse topu hükümete pas etmesin. Belediyelerin karar organı belediye meclisidir.

Tüzük yapma yetkisi belediye meclisinindir. Vergilerin düzenlenmesi ve oranların belirlenmesi de belediye meclislerinindir.

Hayırlısı olsun diyelim.

Esnaf bu vergileri maliyet hesaplarında halktan alır.

(Hüseyin Cumaoğlu)



Benim tahminim Gazze Halkının büyük bir kısmı Türkiye’ye ve kısmen Kuzey Kıbrıs’a gönderilecek. Ordaki aralıksız sonu gelmeyen yıkımlardan sonra yaşanacak bina ve ortam kalmıyor. Arap Ülkeleri kesinlikle kabul etmiyor. Ümmet uğruna kendini adamış CB yardımlarını esirgemeyecek diye düşünüyorum !!!

Bu arada son Yunanistan seyahati dönüşü CB’nin Doğu Akdeniz’in Yunanistan ile paylaşılabileceği açıklaması Mavi Vatan Projesinin ve Libya ile yapılan anlaşmanın sona erdiğini işaret ediyor. Yunanistan ile Kıbrıs arasında yapılacak elektrik kablo bağlantısı için son günlerde mukavele imzalanmış olması da bence bir tesadüf olmayıp, bu gelişmelerin doğru olduğunu gösteriyor.

(Kubilay Tuncel)





Havalimanı aylardır bir düzene giremedi.

Düzene giremediği gibi yolcuların valizlerinden eşyaları vb çalındı

Yetmedi park halindeki araç çalındı

Bu sabah elektrikler gitti, sistem çöktü uçuşlar yapılamadı

Sorsanız efendiye göre birileri sabotaj yapar...

Halbuki aynaya baksa bu işlerin sebeplisinin kim olduğunu anlayacak...!

Fazla pilavın kafa yaptığını da bu dönemde öğrendik vesselam...

(Aral Moral)



Oldum olası atları çok asil bulurum. Bu nedenle olacak Yazar'a sordum. "Her yazarın kitabına isim seçme hakkı vardır ama senin ki neden bu ?" diye. Gülümsedi ve " öksüzlük coğrafya ve tarihten gelen kaderimizden. Toplum olarak imparatorluk döneminde anamız bizi terk ettiginde öksüz kaldık. Kitabın kahramanlarının bir çoğu öksüz. İkinci dünya savaşında taşımacılık yapan atlar katırlar öksüz. Kısaca hikayeye uygun bir isim oldugunu düşündüm" diye cevapladı. Ben elime aldım okumaya başladım. Bir de bitirdikten sonra yorumlarım artık.

(Bülent Dizdarlı)

