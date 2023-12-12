Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, dün akşam ara bölgedeki Ledra Palace Hotel’de yapılan yıl sonu resepsiyonunda Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’le yaptığınız görüşmede neler konuştunuz? Bu arada yeni yıl hediyesi aldınız mı?



Sn. Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı olarak 2023 yılı sonu itibariyle bütçede açık olacak mı? Zira bütçe Ekim ayında oldukça büyük miktarda bir fazla vermişti.



Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak 2024 bütçesinde tanıtım için bütçeyi biraz daha iyileştirebildiniz mi? Ayrıca çevrenin de temizlenmesi önemli bir bütçe ayrılması şart.



Sn. Ceyhun Kırok, Çatalköy – Esentepe Belediyesi olarak 2024’te sportif faaliyetlere daha fazla katkı yapacağınız anlaşılıyor. Zira Triatlon Federasyonu ile yeni yılda bölgede yarışmalar yapılması konusunda anlaşmışsınız.



Sn. Mustafa Sofi, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü olarak yeni havalimanında son zamanlarda elektrik kaynaklı iptaller yaşanmasının ülkemiz için nasıl bir yansıması olacak dersiniz?



Sn. Hasan Sertoğlu, bu sezon futbol liglerimizde görev yapan hakemlerin çoğunluğunun performansları ve maç yönetimleri taraflı tarafsız herkes tarafından eleştiriliyor. Bunun sebebi nedir? Acaba bir moral motivasyon eksikliği mi var?

